В Киево-Печерской лавре отслужен молебен об умножении любви

19 декабря, в день памяти святителя и чудотворца Николая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Успенском соборе

Киево-Печерской лавры отслужен молебен об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы.

Перед богослужением в Успенский собор из Свято-Введенского монастыря столицы Крестным ходом была перенесена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Призри на смирение».

Молебен возглавили наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, которым сослужили викарные архиереи и духовенство Киевской епархии.

Богослужение отправлялось перед мощами равноапостольного князя Владимира и иконами Пресвятой Богородицы «Киево-Печерская» и «Призри на смирение».

После богослужения митрополит Антоний огласил обращение Блаженнейшего Митрополита Владимира к верным Украинской православной церкви.

По благословению Предстоятеля Украинской православной церкви сугубые молитвы в этот день возвышаются во всех монастырях и храмах нашей Церкви.

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