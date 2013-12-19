Патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды архипастырям РПЦ

19 декабря 2013 года, в день празднования памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, по завершении Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил высокие церковные награды ряду архиереев Русской православной церкви.

Указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к многолетнему архипастырскому служению и в связи с 65-летием со дня рождения митрополит Волынский и Луцкий Нифонт был награжден орденом прп. Серафима Саровского II степени.

Во внимание к многолетним архипастырским трудам и в связи с 20-летием архиерейской хиротонии митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону была вручена памятная Патриаршая панагия.

Во внимание к усердным миссионерским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения епископ Костанайский и Рудненский Анатолий был награжден орденом свт. Иннокентия, митрополита Московского, III степени.

Во внимание к архипастырским трудам и в связи с 45-летием со дня рождения епископу Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию была вручена благословенная Патриаршая грамота.

Во внимание к архипастырским трудам и в связи с 40-летием со дня рождения епископу Даугавпилсскому и Резекненскому Александру была вручена благословенная Патриаршая грамота.

Во внимание к архипастырским трудам и в связи с 45-летием со дня рождения епископу Борисовскому Вениамину, викарию Минской епархии, была вручена благословенная Патриаршая грамота.

Поздравляя награжденных архипастырей, Патриарх Кирилл поблагодарил их за «ревностное служение Церкви, подчас в очень непростых условиях», и выразил надежду, что это служение «будет содействовать укреплению нашего свидетельства о Христе Распятом и Воскресшем, содействовать единству нашей Церкви и духовному процветанию народа».

С особыми словами благодарности Предстоятель обратился к митрополиту Нифонту:

«Вы возглавляете Луцкую епархию на Западной Украине — это западные рубежи Святой Руси. Мы знаем, что непросто там сегодня нести служение в качестве иерарха канонической Церкви, утверждая Божию правду и историческую правду о нашем народе, нашей вере, наших святынях.



Я очень ценю Ваши труды, владыка. Был в Вашей епархии, видел, с какой любовью относится к Вам народ, видел, какое огромное количество верующих стекается на Ваши богослужения. Знаю и о том, какие трудности Вы преодолели. Пусть Господь помогает Вам и дальше достойно нести это служение».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси