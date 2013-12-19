Донецкой области в строящемся храме состоялась первая литургия

19 декабря в Новоигнатьевке Волновахского района Донецкой области в строящемся храме в честь Святителя Николая состоялась первая Божественная литургия.

Как сообщал ранее "Донбасс православный", совсем недавно по милости Божией рядом с возводимым здесь домом Божиим был оборудован временный теплый и уютный храм, в котором батюшка-настоятель иерей Виталий Гребешков со свой молодой общиной уже проводил молебны и богослужения. Ко дню святого Николая весь приход заговорил о том, что хорошо бы в первой престольный праздник собраться для молитвы именно в каменном храме, хоть и холодном. Меценаты поддержали и пошли навстречу прихожанам, и подготовили недостроенное помещение для проведения соборной молитвы: окна были закрыты полиэтиленом, установлены специальные обогреватели. Но главное - людей согревала молитва и радость сердец.

Очень отрадно отметить, что община растет и приумножается, уже есть и хор, прихожане, помогающие священнику в алтаре, и люди, всегда готовые навести порядок на прихрамовой территории и в самом храме, а также во всем помочь друг другу.

После богослужения отец Виталий обратился к прихожанам с проповедью, в которой коснулся жития Святителя Николая, после чего поздравил всех с праздником, поблагодарил меценатов и строителей и пожелал всем собравшимся, чтобы Николай охранял их от всякого зла и помогал во всех добрых делах и начинаниях.

Донбасс Православный