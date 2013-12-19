Реставрация Свято-Николаевского собора в Ницце начнется в 2014 году

Реставрационные работы в Свято-Николаевском соборе в Ницце начнутся в начале следующего года, все проектные работы в основном завершены, сообщил в интервью РИА Новости управляющий делами президента Владимир Кожин.

По окончании работ собор будет передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви, на которую лягут обязательства по содержанию и сохранности здания.

"Реставрация уже практически начата, то есть в основном завершены проектные работы. А непосредственно на объект строители и реставраторы придут уже в самом начале будущего года", — сказал Кожин.

Специалистам предстоит отреставрировать фасад собора, отремонтировать кровлю и обновить купола. Внутри собора будут восстановлены некоторые фрески, предметы обстановки и иконостас.

Кафедральный православный собор святого Николая в Ницце — наследие императорской династии Романовых. За право владения собором несколько лет боролись Российская Федерация и Православная ассоциация Ниццы (ACOR). В апреле 2013 года судебная тяжба завершилась; выполняя судебные постановления, ассоциация отдала ключи от собора приставам, которые затем вручили их российской стороне.