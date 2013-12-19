Останки, потревоженные при строительстве храма в Барнауле, захоронят

05:55, 19 декабря 2013
Православие
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Работы приостановлены

Останки усопших, поврежденные во время строительных работ по восстановлению Иоанно-Предтеченского храма на территории бывшего Нагорного кладбища в Барнауле, где в XVIII-XIX веках были похоронены многие известные общественные деятели, купцы и исследователи Алтая, будут перезахоронены в крипте воссозданного храма, сообщил РИА Новости в среду представитель Барнаульской епархии.

Накануне в региональных СМИ появились фотографии котлована, вырытого для строительства храма. На поверхности лежат человеческие останки и видны склепы, фрагменты одежды, в которой были захоронены умершие. Власти Барнаула приостановили работы по восстановлению Иоанно-Предтеченского храма до полного разбирательства. Строительство храма ведется по инициативе Барнаульской епархии.

"При подготовке котлована под фундамент будущего храма были повреждены несколько находящихся на этом участке захоронений. В связи с этим все работы были приостановлены, а территория была огорожена и взята под охрану для защиты вскрытых могил от разграбления мародерами. Все обнаруженные останки усопших аккуратно собираются и в дальнейшем будут надлежащим образом перезахоронены, по согласованию с уполномоченными государственными органами, в крипте воссозданного храма", — сказал представитель.

По его словам, поскольку сохранившийся фундамент уничтоженного в советское время каменного храма располагается в оползневой зоне, строительство было начато на находящемся неподалеку более надежном участке, где предположительно находился первоначальный деревянный храм XVIII веке, который не сохранился до наших дней.

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