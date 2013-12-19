В Украине Дары волхвов будут доступны для поклонения в Киево-Печерской лавре

В Украине с 25 по 30 января будут доступны для поклонения Дары волхвов – в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Принесение святыни осуществляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Перед этим реликварий побывает в четырех местах: 7-13 января святыне можно будет поклониться в храме Христа Спасителя в Москве, 14-17 января – в Воскресенском Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге, 18-24 января – в Доме милосердия в Минске.

Дары волхвов – это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Христа, сохранившаяся до сегодняшнего дня. В Рождественский сочельник православные вспоминают этот евангельский рассказ (Мф. 2, 1-12) о поклонении волхвов Богомладенцу Христу, которому они принесли дары: золото, ладан и смирну (золото – как царю, ладан – как Богу и смирна – как человеку на погребение).

Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Божья Матерь. В Иерусалиме они находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) перенесены в столицу Византии – Константинополь и помещены в храме Святой Софии. Там их видели русские паломники. В 1200 году о Дарах волхвов упоминает в своей книге архиепископ Новгородский Антоний. После падения Константинополя реликвия была передана на Афон, где пребывает до настоящего времени.

Золото сохранилось в виде 28 небольших подвесок различной формы, искусно украшенных орнаментом в технике филиграни. К каждой из этих золотых пластин на серебряной нити прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в 10 ковчегах в ризнице монастыря Святого Павла.

Подробнее читайте на официальном сайте – честные-дары-волхвов.рф.

Пресс-служба Днепропетровской епархии