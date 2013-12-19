Вино в Библии

Трезвение

Почему пьют православные? Не только миряне, но и священники – по праздникам, в выходные, дома и в гостях? “Ну, а как иначе? Это пьянствовать нельзя, а немного кагору на Пасху, Рождество, именины и крестины – сам Бог велел, “святое” дело! Вон, и церковный устав позволяет. Что мы, сектанты какие?” – примерно так может рассуждать умеренно-культурно пьющий верующий человек. О том, что же велел Бог насчет вина, мы беседуем с протоиереем Александром Макаровым, настоятелем Свято-Николаевского храма, г. Ясиноватая, Донецкая обл., Украина. Отцу Александру я задаю вопросы, которые православные христиане обычно адресуют своим церковным братьям трезвенникам.

Вино или сок?

— Отец Александр, давайте начнем с того,что в Священном Писании встречаются очень противоречивые высказывания о вине. Это и смущает многих верующих.

— Да, на первый взгляд действительно так. Например, в отрицательном значении: “Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен” (Притч. 20:1).“Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. [И скажешь] “били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же” (Притч. 23:31-35). Отсюда ясно и понятно, что Библия осуждает употребление вина. Также Ной опьянел от вина и в результате был проклят его внук Ханаан (см. Быт. 9:20-27), пьяный Лот переспал с двумя своими дочерьми (см. Быт. 19:32-36).

А вот примеры употребления слова “вино” в положительном смысле: “И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною; на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды; и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону” (Быт. 40:9-11).

Виночерпий, как правило, черпает вино, а тут оказывается, что в чаше свежевыжатый сок ягод. “Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином” (Притч. 3:9,10). Из этого отрывка понятно, что за почитание Бога наравне с зерном человеку обещается и вино.

“Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: “где хлеб и вино?”, – умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих” (Плач 2:11,12).

Весьма странно, что дети просили вместе с хлебом и вина, неужели у иудеев процветал детский алкоголизм? Конечно, нет. Просто мы привыкли считать, что вино – это всегда был и есть более или менее крепкий алкогольный напиток. Но нужно обязательно помнить, что Библия на любом языке, кроме оригинального (древнееврейского или древнегреческого), является переводом. А переводчики сталкиваются с разнообразными значениями слов-синонимов.

— Поэтому трезвенники заявляют, что полное воздержание от спиртных напитков находит свое оправдание именно в Библии? Мол, Священное Писание не осуждает употребление только того вина, в котором не произошло брожения, которое не производило опьянения и использовалось как продукт питания. Значит, в Библии “вино” имеет два значения – алкогольное вино и виноградный сок?

— Да. Для понятности приведу очень простой пример. Мы живем в холодных регионах планеты и знаем особенности зимней погоды. Для зимы у нас разработана целая система терминов – снег, лед, снежинки, метель, поземка, вьюга и так далее. А вот, например, для жителей Африки не знакомы такие климатические условия, и они могут запутаться в названиях. Поэтому им легче всю систему обозначить одним термином – “холодное белое”. Подобное произошло и при переводе Библии на русский язык.

В Палестине выращивание винограда является одним из основных видов деятельности, для которого разработана подробная система терминов. Для наших далеких предков славян продукты виноградарства были привозные и детали были не знакомы. В результате мы имеем в современном Синодальном переводе Библии слово “вино” во многих случаях, независимо от того, какой термин стоит в оригинальном тексте. В оригинале Библии словом “вино” может обозначаться и перебродивший виноградный сок, и начавший брожение, и не перебродивший сок. Священномученик Владимир (Богоявленский) в своем труде “Против ли нас (абстинентов) Библия?” определил, что еврейское слово “йайин” (вино) является родовым понятием для обозначения и ягод, и безалкогольного сока, и перебродившего сока. Это слово употребляется в Библии 140 раз! “Йайин” веселит сердце человека (см. Пс. 103:15), им был опьянен Ной, его ассоциирует с радостью пророк Иеремия (см. Иер. 48:33).

Иван Клименко, ответственный секретарь Иоанно-Предтеченского братства “Трезвение”, в своей работе “Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева” показывает, что в Ветхом Завете помимо слова “йайин” встречается еще 12 слов иврита со значением “виноградный сок” или “вино”. При переводе на русский язык эти различия, к сожалению, стираются.

— Если не перебродивший виноградный сок был основным элементом питания евреев, то как тогда он оставался свежим в жарком климате?

— Древняя практика знает много способов – это уваривание до густого состояния, выжимание сока из наполовину высушенных ягод, фильтрация от осадка через специальный мешок, закупоривание сока в амфоре и хранение в реке или бассейне, окуривание серой. Эти способы сохранения полезных свойств виноградного сока или факты сохранности этих продуктов описывают древние авторы – Гай Плиний Секунд (Старший) “Естественная история”, Иосиф Флавий “Иудейская война”, Квинт Гораций Флакк “Оды, Карминум Либер”, Марк Порций Катон Старший “О земледелии”, Луций Юний Модерат Колумелла “Сельское хозяйство”.

Что случилось в Кане?

— Что Вы скажете на самый распространенный аргумент церковных людей против абсолютной трезвости: Христос на свадьбе в Кане Галилейской превратил воду в вино, Он был там одним из приглашенных и веселился, и пил вино вместе с гостями, наверняка… Получается, раз Сам Христос вино употреблял (!), а христиане должны Ему подражать, с чего вдруг такая дерзость – отказаться от вина совсем?!

— Вот как написано об этом у митрополита Владимира (Богоявленского): “Но что же знаем мы о том вине? Только то, что оно было “хорошее”, и довольно указать на двукратное повторение слова: хорошее (см. Ин. 2:10), чтобы отразить всякое нападение. Для нас, следовательно, нет надобности закрывать глаза на этот рассказ! Установлением вечери перед своей смертью Христос возвысил вино с хлебом до самого высокого символа Христианской церкви. В других случаях таким высшим символом обычно считают Крест. С другой стороны, символом Крови считается натуральная, ничем не оскверненная кровь виноградной лозы, как она сотворена Богом. Кто может это оспаривать? Но здесь уместно прямо заметить, что и всем, давшим обет воздер-жания, равно и сочленам самых строгих обществ трезвости, позволительно употреблять при таинстве причащения всякое вино”. Святитель Иоанн Златоуст в этом чуде видит ускорение процесса созревания винограда: “Так и теперь, чтобы показать, что Он сам Тот, кто прелагает воду в виноград и обращает в вино дождь, через корень винограда, – что в растении совершается через долгое время, – в одно мгновение Он делает это на браке” (Беседа 22).

И Христос сравнивал себя с виноградной лозой: “Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода” (Ин.15:1,2).

— Отец Александр, как относиться к совету апостола Павла своему ученику Тимофею: “Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов” (1Тим. 5:23). Христиане ведь берут пример с благочестивых людей?

— Необходимо обратиться к толкователям и посмотреть контекст совета: “Впрочем, Тимофей не должен быть и излишне суров к самому себе: он может употреблять понемногу и вино для укрепления желудка (красное вино дается врачами при слабости желудка как вяжущее средство), тогда так Тимофей, по-видимому, вовсе не хотел вкушать вина из боязни, чтобы его не упрекнули в сластолюбии...” (Толковая Библия. Лопухин).

“Видишь ли, что, имея сколько недугов, Тимофей еще истощал себя употреблением воды? Научись же и ты не огорчаться, когда кто-нибудь дает наставления относительно воздержания, ибо и Тимофею, который столько времени употреблял воду, так что часто стал подвергаться недугам, Павел дает заповедь о воздержании, и не просто сказал – употребляй вино, но ограничил сие употребление, прибавил – немного. Для здоровья, говорит, а не для удовольствия. Ибо юность горяча, и от вина скоро приходит в движение” (Блаженный Феофилакт Болгарский, толкование на Апостол).

Следовательно, Тимофей вообще не употреблял вина, то есть был трезвенником, а Павел благословляет ему в качестве лекарства. И для христиан-трезвенников использование лекарств с содержанием спирта не является нарушением обета трезвости. Забота о своем здоровье не порицается Церковью, а благословляется. Об этом писал и И.П. Мордвинов в своей книге “Общество Трезвости: жизнь и работа в нем”, 1908 г. Естественно, речь идет о малых дозах лекарства со спиртом, не приводящих человека к опьянению.

О чем молчал Христос

— Понятно, что Христос осуждает порок пьянства, но прямой заповеди – “пить” или “не пить вообще” как, к примеру, “не убий”, в Библии нет. Господь не мог не знать, не предвидеть той тяжелой алкогольной ситуации, которая сложилась сегодня в нашей стране. Почему же Он об этом “промолчал”?

— Христос еще не обличал самоубийство и рабство. И в книге Апокалипсис не прописаны последние судьбы мира детально и точно. Евангелие следует понимать не по букве, а по Духу. Хотел бы Христос, чтобы миллионы людей находились в пьяном угаре? Нет, Христос пошел на Крест и пролил кровь ради спасения человечества: “Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии” (1Кор. 6:20).

Из евхаристической чаши мы вкушаем Тело и Кровь Христа и спасаемся, так зачем из рюмки пить алкоголь, зачастую не имеющий абсолютно ничего общего с теми напитками, которые производит современная алкоиндустрия, в погибель себе и своему народу?

— Если употребление вина приносит столько зла, то что теперь – закрыть все заводы по изготовлению алкоголя, вырубить виноградники? По-Вашему, это не утопия?

— Вырубать виноградники – это уже лишнее. Виноградный сок очень полезный и вкусный. А вот закрытие алкогольных заводов пошло бы стране только на пользу. Огромная масса протрезвевших людей сможет быстро восстановить демографию и поднять страну. Трезвая жизнь – это естественное состояние любого человека. И мировой опыт знает многие трезвые страны, в которых употребление алкоголя или совсем запрещено, или существенно ограничено. Кстати, алкогольная катастрофа в мире произошла после появления алкогольно-промышленного комплекса. До появления таких заводов не было масштабной проблемы алкоголизма вообще.

— Вино используется Церковью в приготовлении Святых Даров – для причащения верующих. Но здесь-то польза очевидна?

— Очень интересен исторический церковный опыт по данному вопросу. О вине и хлебе для Евхаристии предписывает “Учительное известие” в служебнике: хлеб должен быть пшеничный, вино – виноградное. В Богослужебных указаниях за 2002 год в приложении был напечатан доклад профессора И.А. Карабинова на Поместном Соборе 1917-1918 г.г. “О Евхаристическом хлебе и вине”. Исследования по этой теме были обоснованы разрухой и отсутствием продовольствия в эти годы. Профессор Карабинов докладывал: “Каноническое значение “Учительного известия” нельзя назвать совершенно твердым и бесспорным: оно держится, кажется, больше на традиции, чем на каких-либо основаниях, сообщающих этому произведению действительно характер церковного закона. Впервые оно появилось в московском издании “Служебника 1699 года. В библиотеке и архиве Московской Синодальной типографии, по-видимому, нет никаких документов, объясняющих появление в русском Служебнике такого нового и важного добавления”.

В результате обсуждения доклада епископами и священниками отдела о богослужении, проповедничестве и храме, доклад был передан Высшему Церковному Управлению с выводами о допустимости совершения Таинства Евхаристии. Во-первых, на просфорах, изготовленных не только из пшеничной, но и тщательно просеянной ржаной муки. Во-вторых, на других сортах (как красного, так и белого) сладких виноградных вин; на виноградном соке, изюмном вине (согласно примеру Церкви Абиссинской), а равно и на ягодных соках или винах (вишневом, смородиновом, черничном), и просить Совещание епископов поставить вопрос о веществе для Евхаристии на обсуждение и издать соответствующее распоряжение.

Был выпущен соответствующий церковный циркуляр. Эти пункты были основаны на многовековой церковной практике. Естественно, призывать служить на соке вместо вина при сложившейся традиции не имеет смысла. Под видом хлеба и вина мы причащаемся истинных Тела и Крови Христовой. Хотя современное вино и сохраняет вкус и запах, но опьянения от малого количества Святых Даров не происходит.

— А что говорится о веществе Евхаристии в самом Евангелии?

— ”И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов” (Мф. 26:27,28). “Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается” (Лук. 22:20). Видите, в Евангелии не указано, что именно было в чаше. Однако из рядом расположенных слов вероятнее всего следует, что чаша “от плода лозного” была наполненане вином, а соком виноградных гроздьев. Иначе евангелисты написали бы прямо, что в чаше было перебродившее вино: “Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего” (Мф. 26:29). “Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием” (Мк. 14:25).

“И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие” (Лук. 22:17,18).

Видите, в Евангелии не указано, что именно было в чаше. Однако из рядом расположенных слов вероятнее всего следует, что чаша “от плода лозного” была наполнена не вином, а соком виноградных гроздьев. Иначе евангелисты написали бы прямо, что в чаше было перебродившее вино: “Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего” (Мф. 26:29). “Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием” (Мк. 14:25). “И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие” (Лук. 22:17,18).

— Что значит термин “новое вино”?

— Его значение по лексиконам Стронга в греческом языке – “свежий, недавний, неизвестный, подчеркивает новизну качества”. Вино перебродившее не может быть свежим и новым, так как пока оно бродило, уже прошло время. Можно сделать предположение, что Христос говорил о свежевыжатом неперебродившем соке. В самом обряде ветхозаветной Пасхи было запрещено употреблять квасное – результат продуктов брожения: “Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых – пришлец ли то, или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб” (Исх. 12:19,20). Вероятнее всего там, где говорилось о том, что нельзя было есть квасное, то вряд ли можно было пить напиток, который является результатом сквашивания, брожения.

— Но ведь немного вина и церковный устав разрешает...

— Во-первых, для того чтобы следовать этим предписаниям Типикона (Устава), надо жить по Типикону (чего большинство современных верующих не делает). Во-вторых, если внимательно изучить Устав, станет понятно, что монахам употреблять вино Типикон не рекомендует. А так как нравственная жизнь монахов является примером для мирян, то и мирянам стоило бы задуматься: может, не надо вино вкушать? Может, преподобные толковый совет дают? Может, полезней сока попить?

Дисциплина или фанатизм?

— Физическому воздержанию от вина трезвенники уделяют большое внимание. Не уводит ли это человека от главного – внимания к своему внутреннему состоянию?

— Все нужно делать с умом и без фанатизма. Трезвость сама по себе, только физическая, не гарантирует нравственной чистоты. Может быть трезвый вор, трезвый убийца или трезвый аферист. А вот христианская добродетель трезвение учит и трезвости физической, и трезвости ума. Это духовная работа над своей душой, развитие добродетелей и борьба с грехом, участие в таинствах Церкви, творение добрых дел. По своей сути трезвение – это движение христианина к Богу. Безалкогольные виноградные продукты – произведение Бога. И вкушение их является Божиим благословением. А вот производство алкоголя – дело рук человеческих, уводящее не только от главного, но и от любых жизненных ориентиров. Путь умеренности, как показывает жизнь, в большинстве случаев приводит к неумеренности. Из этого следует делать выводы.

— Многие люди, сами не склонные к пьянству, навсегда отказываются от алкоголя ради близких. Не берут ли они тем самым на себя роль Спасителя? Ведь пока сам пьющий не осознает личной ответственности за свою жизнь, то вряд ли ему поможет взятый за него кем-то другим, обет трезвости…

— Обет трезвости практикуется для того, чтобы трезвых людей становилось больше. В первую очередь, он дисциплинирует. Во-вторых, эта практика эффективна в любых семьях. В благополучных семьях обет дают для подстраховки, оберегая свое будущее для себя и детей. В неблагополучных тот, кто дает обет, показывает другим членам семьи альтернативный образ жизни.

Многие христиане дают сейчас обеты по примеру своих пастырей-трезвенников. Представьте себе весы. На одной чаше страсти, которыми до верха наполнено общество. На другой – ничего... Но кто-то же должен положить туда трезвение. А оно несет в себе совокупность всех христианских добродетелей. Бог спасает людей не только внутренним озарением свыше, но и через пример окружающих людей. В догматическом смысле от греха проклятия и смерти спасает только деятельная вера в воскресшего Христа. Но в житейском смысле мы часто сталкиваемся со спасением одного человека другим. Например, из снежной лавины человека спасает спасатель, от смерти, в некоторых случаях, спасает врач и так далее.

В выздоровлении от зависимостей нужны активно проповедующие трезвенники, знающие тонкости дела. Я имею в виду, что о важности трезвости и трезвения кто-то должен рассказывать. Лично я об обете трезвости даже не знал, был уверен в правильности умеренной позиции. Не знал, пока люди не рассказали. Теперь у меня пожизненный обет трезвости.

— Среди трезвенников нередко встречаются довольно агрессивно настроенные люди. В основном эта агрессия направлена против тех, кто полное воздержание от алкоголя либо вообще не приемлет, либо пока еще просто не готов к этому. Вам не кажется, что тем самым такие трезвенники посягают на свободу выбора других людей?

— Если агрессия направлена на адекватных умеренно выпивающих людей, то это неправильно. Человек волен сам выбирать образ жизни. Однако у каждого выбора есть последствия: “Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое” (Втор. 30:19). В наше время социальная свобода утратила нравственные границы. Например, гендерный абсурд – мальчик или девочка сами должны выбрать, кем они желают себя ощущать – мальчиком или девочкой. А когда они подрастут, государство разрешит им узаконить однополый брак и усыновить (удочерить) детей из приюта, в Европе это называется современной свободой. Христианская же свобода заключается в выборе между добродетелью и грехом. Свобода христианина проявляется в благочестивой любви к ближним. Если человек духовно прозрел и увидел реалии современности, то долг христианина обязывает его начать изменение мира с изменения себя. В стране, утонувшей в алко-нарко-ядах, стать свободным от этих ядов – прекрасный спасительный выбор для всех: “Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат претыкается, или соблазняется, или изнемогает” (Рим. 14:21). Явить через воздержание от вина пример христианской любви и трезвости, я думаю, святая обязанность современных пастырей и мирян.

— Но соблазниться, в конце концов, человек может чем угодно…

— Бог сотворил в Своем мире много различных вещей, при неправильном использовании которых человек может погибнуть духовно или физически. Мы устроены так, что постоянно стоим перед выбором. Для принятия правильного решения нужны знания. Их мы получаем от людей в виде накопленного опыта. И для освобождения общества от дурмана страстей нужно осознание реальности. Житейская практика показывает, что осознание быстрее приходит к здравомыслящим людям, ведущим более-менее чистый образ жизни. На этих людей, в первую очередь, и необходимо направлять усилия. Это автоматически увеличивает армию трезвенников и друзей трезвости. Так проще. А вот выздоровление алкоголика – сложнейший процесс: изменена психика, утрачены нравственные ценности, сложился разнообразный спектр труднопреодолимых пагубных привычек. За время, потраченное на вытягивание одного такого из болота, в трясину попадут десятки молодых, еще цветущих бодростью людей. Но это отдельный разговор.

— Отец Александр, почему лично Вы приняли такое решение – никогда в жизни больше не пить вина?

¬¬– Не только вина … Но и пива, саке, виски, рома, тэкилы, чачи, коньяка, водки и прочих слабых и крепких напитков. Осознание причины, по которой я “завязал” свое умеренное питие, постоянно углубляется. Первое время трезвости я считал, что это для сохранения своего здоровья и сохранения ясности ума при совершении священнических обязанностей. Теперь вижу в этом заботу Бога о себе и своей пастве. По мере накопления священнического опыта увидел несоответствие умеренной позиции с реальным положением вещей. Священник, как ходатай к Богу за народ, обязан, как милосердный самарянин, врачевать язвы своей паствы. Алкогольная язва достигла невероятных размеров. И пастырский долг требует начинать лечить ее с себя. Уже позже я обратил внимание на повеление Бога к первосвященнику Аарону: “И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь чрез Моисея” (Лев.10:8-11).

Эти слова, обращенные к священникам, я принял близко к сердцу и усвоил как принцип своей жизни. И еще ни разу об этом не пожалел. Существует множество мифов о пользе алкоголя. Один из них, что праздники без алкоголя проходят скучно. Я с прихожанами проверял. Это неправда! После службы, во время праздничных трапез мы шутим, декларируем стихи, играем на фортепиано, гитаре, поем народные песни. После такого обеда можно сесть за руль и ехать по церковным делам при ясном уме и светлой памяти.

Беседовала Маргарита Якунина