Управляющий делами УПЦ: Паства выступает за сохранение существующего статуса Церкви

Ваше Высокопреосвященство, вас называют «канцлером» Украинской Православной Церкви, намекая на расширенные полномочия, которые вы имеете в должности управляющего делами УПЦ. Как вы к этому относитесь?

На своей должности я действую в рамках полномочий, очерченных в Уставе Украинской Православной Церкви. В соответствии с Уставом, Управление делами (как административный орган) помогает митрополиту Киевскому и всея Украины в выполнении им обязанностей Предстоятеля Церкви. Кроме того, управляющий делами по должности является секретарем Священного Синода нашей Церкви. Возложенное на меня Его Блаженством и Священным Синодом служение я воспринимаю прежде всего как высокое доверие. Не знаю, насколько тут уместно слово «канцлер». Если не ошибаюсь, это слово в разных странах и в разных политических системах может иметь очень разное смысловое наполнение. К тому же я не сторонник механического перенесения на церковную жизнь реалий политической жизни. Все же Церковь – это особый богочеловеческий институт, имеющий свои особые традиции.

Вас называют возможным преемником митрополита Владимира в должности Предстоятеля УПЦ. Как вы относитесь к таким прогнозам?

Считаю недопустимым и неэтичным обсуждать вопрос о «преемниках». Его Блаженство жив и несет свое архипастырское служение. Конечно, для светских СМИ сегодня уже почти не существует ограничений в обсуждении тех или иных тем. Но христианин не должен поддаваться этому искушению. Люди церковные должны прежде всего ежедневно возносить молитвы о том, чтобы Господь хранил нашу Церковь и Сам вел нас ко благу.

Чем была вызвана необходимость создания отдельной Бориспольской епархии, которую вы сейчас возглавляете?

Бориспольская епархия была выделена из состава Киевской епархии 25 сентября сего года определением Священного Синода. Это решение следует оценивать в русле общей тенденции «разукрупнения» епархий Украинской Православной Церкви. Сегодня на территории почти всех областей Украины существует уже по две или даже по три епархии нашей Церкви. И Киевская область тут не является исключением. Это уже второй случай выделения новой епархии из состава Киевской. Еще в 1994 году была создана Белоцерковская епархия, охватившая южную часть Киевской области. Теперь на территории области образована еще одна епархия. До момента создания Бориспольской епархии в состав Киевской епархии входило 562 прихода. Понятно, что это весьма обширная епархия. А поскольку ею руководит сам митрополит Киевский и всея Украины, который также является Предстоятелем Украинской Церкви, то создание новой епархии, надеемся, позволит сделать более эффективным руководство церковной жизнью на территории Киевской области.



Как происходит диалог с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата (УПЦ КП), если он вообще происходит? Можно ли считать публичное приветствие митрополита Владимира и Патриарха Филарета накануне Дня крещения Руси на выставке одним из шагов на пути к преодолению раскола?

Блаженнейший митрополит Владимир неоднократно подчеркивал, что наша Церковь не видит иного пути преодоления церковных разделений, кроме как путь открытого и ответственного диалога. Тем не менее пока у нас нет официального диалога с УПЦ КП. Несколько лет назад мы начали подготовку к такому диалогу, но пока что нам не удалось достичь в этом направлении заметного прогресса. Тут можно указать на несколько причин. Например, не так давно в УПЦ КП было принято официальное решение о принципиальном отказе от тех моделей преодоления раскола, которые предполагают возвращение раскольников в состав Московского Патриархата. Это означает, что с точки зрения УПЦ КП преодоление раскола возможно только в том случае, когда Украинская Православная Церковь откажется от своей канонической связи с Русской Православной Церковью. Как вы понимаете, такой подход никем не признанной во вселенском православии структуры для нас неприемлем. Абсолютное большинство нашей Церкви не желает разрывать каноническую связь с Московским Патриархатом. И потому найти тут какой-то компромисс практически невозможно. Есть и другие обстоятельства, затрудняющие подготовку диалога. Духовенство и миряне нашей Церкви еще помнят жесткое религиозное противостояние, которое было в нашей стране два десятилетия назад. Тогда мы неоднократно сталкивались с прямым насилием, силовыми захватами храмов. И эти раны, увы, не излечены и до нынешнего времени. Но наша Церковь настаивает на том, что мы ни в коем случае не должны проявлять враждебность по отношению к нашим единоверным братьям, которые пребывают вне общения с мировым православием. И то публичное приветствие, которое имело место перед открытием юбилейной выставки в Киеве, лишь подчеркивает, что мы, как христиане, должны сохранять мир со всеми людьми, даже если их убеждения не совпадают с нашими.

Возможна ли автокефалия УПЦ МП?

Теоретически возможна автокефалия любой церковной области, которая удовлетворяет определенным каноническим критериям. Эти критерии касаются прежде всего количества епископов и епархий, развитости церковно-административной структуры, наличия школ для подготовки духовенства, наличия монастырей и монашествующих, которые могут быть кандидатами в епископы. Кроме того, необходимо, чтобы стремление к автокефалии было однозначно поддержано большинством епископата, духовенства и мирян этой церковной области. Но, как я уже говорил, подавляющее большинство паствы Украинской Православной Церкви категорически против идеи полной канонической самостоятельности. Приоритетной задачей для нас является сохранение мира и церковного единства. Евангелие призывает нас исполнять божественные заповеди, а не вести борьбу за тот или иной статус Церкви. Поэтому когда мы вместо борьбы с грехом разворачиваем борьбу за автокефалию, то едва ли это соответствует высокому призванию христианина.

Каковы сегодня отношения с Украинской Греко-Католической Церковью (УГКЦ)?

В целом наши взаимоотношения с греко-католиками, по сравнению с началом 1990-х годов, нормализовались, хотя последствия трагических событий тех лет до конца еще не изжиты. Сегодня мы пытаемся выстраивать конструктивное взаимодействие с УГКЦ. Мы регулярно встречаемся с представителями УГКЦ на научных форумах, общаемся в рамках различных социальных программ, трудимся вместе в международных межхристианских организациях. Определенные осложнения возникали в связи с созданием структур УГКЦ в Восточной Украине. Но в основном нам удается снимать напряженность во взаимоотношениях с греко-католиками.

Каким образом в одной Церкви могут уживаться такие идейные антагонисты, как митрополит Софроний (Дмитрук) и митрополит Агафангел (Саввин)?

Я лично не вижу ничего удивительного в том, что среди епископата Украинской Православной Церкви существуют разные взгляды на актуальные вопросы церковной жизни. Тут нельзя не вспомнить слова апостола Павла о том, что между членами Церкви может и даже должно быть «разномыслие», чтобы в полемике «открылись искусные» (ср. 1 Кор. 11, 19). В Церкви должна быть свобода в выражении своего мнения. При этом, конечно же, ведение дискуссии не должно выходить за рамки христианских этических норм. Но, самое главное, разномыслие не должно приводить к разделениям.

А как сегодня строятся взаимоотношения УПЦ МП с государством? Есть ли тут какие-то проблемы?

С одной стороны, в течение постсоветского периода государственно-церковные отношения в Украине прошли очень заметную эволюцию. Но, с другой стороны, это не означает, что все проблемные вопросы уже разрешены. Сегодня наша Церковь поддерживает законодательные инициативы, направленные на окончательное преодоление советского наследия. Например, сегодня на рассмотрении в Верховной Раде находятся законопроекты о порядке государственного признания дипломов духовных учебных заведений, о получении религиозными организациями права на учреждение общеобразовательных учебных заведений, о введении в Вооруженных силах Украины института капелланов и так далее. Все эти законы чрезвычайно важны не только для нашей Церкви, но и для других религий Украины. Потому тут мы надеемся не только на понимание со стороны государства, но и на поддержку со стороны Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций. Еще одна сфера, в которой необходимо установить партнерские отношения между государством и Церковью, – это внедрение в школьную программу предметов духовно-нравственного содержания. Украинские политики постепенно приходят к пониманию того, что сегодня нужно инвестировать средства в преподавание христианской этики в школе, чтобы завтра получить новое качество общественной морали. Потому мы с оптимизмом смотрим в будущее: если работать, то результат возможен. Мы готовы пройти свой отрезок общего пути, каким бы трудным он ни был. Надеемся и на взаимность, как со стороны государства, так и со стороны украинского общества.

Анатолий Хливный, Независимая газета