Состоялась встреча Патриарха Кирилла с кардиналом Куртом Кохом

18 декабря 2013 года в Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря прошла встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

Предстоятель РПЦ приветствовал гостя, отметив: «Я ценю возможность непосредственного общения и диалога; считаю, что такой диалог очень важен, особенно на нынешнем этапе жизни наших Церквей».

Святейший Владыка упомянул, что за два года, которые прошли с момента его предыдущей встречи с кардиналом Куртом Кохом, в жизни Русской православной церкви и Римско-Католической церкви произошло много значимых событий. «За это время, − отметил, в частности, Патриарх Кирилл, − произошла смена Римского понтифика, и мы связываем с избранием Папы Франциска большие ожидания, потому что многое из того, что Папа заявляет, что он предлагает миру и обществу, совпадает с нашим видением. Мы положительно оцениваем тот факт, что Папа Франциск неоднократно выражал свои симпатии в адрес нашей Церкви, в том числе во время встреч с митрополитом Волоколамским Иларионом. Эти встречи свидетельствуют, что в позициях Папы Римского и Патриарха Московского есть много общего по темам, которые волнуют людей в мире».

Его Святейшество особо подчеркнул общность позиций двух Церквей по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, по сирийскому конфликту. Святейший Патриарх рассказал кардиналу К. Коху, что, посетив в самом начале конфликта Сирию и Ливан, имел возможность встретиться с главами христианских Церквей Ближнего Востока и с политическим руководством этих стран. «Очень важной была моя встреча с католическими патриархами в резиденции маронитского Патриарха в Ливане, − отметил он. − Я тогда почувствовал общность наших позиций по проблемам Сирии, Ливана и всего Ближнего Востока».

Святейший Владыка отметил большое значение позиции Папы Франциска по данному вопросу. «Полагаю, что общность наших позиций по Сирии является очень хорошей платформой для дальнейшего диалога между нашими Церквами о том, что сегодня происходит в мире», − сказал Предстоятель РПЦ.

Еще одна тема, важность которой подчеркивают и православные, и католики, − сохранение в современном мире традиционных семейных ценностей. «Мы в России, Украине и других странах на канонической территории Московского Патриархата стараемся озвучивать позицию нашей Церкви по этому важному вопросу и ведем активную деятельность, направленную на сохранение семьи, сокращение числа разводов, противодействие абортам, но самое главное − на защиту самого института семьи, который сегодня подвергается разрушительным воздействиям со стороны секулярного сознания. И мы знаем, что это не просто теоретический вызов христианству, но и некие практические действия, связанные с изменением законодательства в ряде западных стран», − подчеркнул Его Святейшество, выразив удовлетворение, что и Папа Римский Франциск определяет тему семьи как приоритетную.

«У нас есть история отношений, опыт сотрудничества, который дает возможность с оптимизмом смотреть в будущее в надежде на то, что обе Церкви смогут оказать влияние на сознание современного человека с тем, чтобы укрепить духовные ценности в жизни общества», − считает Его Святейшество.

Кардинал Курт Кох в свою очередь передал Патриарху Московскому в всея Руси Кириллу приветствие и добрые пожелания от Папы Римского Франциска.

«Каждая Церковь имеет свои сокровища, − отметил гость. − В своем послании Папа Франциск пишет открыто, что мы очень многому научились от православных, особенно в том, что касается епископской коллегиальности и соборности».

В ходе состоявшейся затем беседы ее участники обсудили актуальное состояние православно-католического богословского диалога в рамках Смешанной международной комиссии и те трудности, с которыми он сталкивается.

Кардинал Курт Кох также поделился с Его Святейшеством впечатлениями от поездки на Украину в июне 2013 года, а также недавнего посещения им Санкт-Петербурга.

В заключение встречи, прошедшей в атмосфере конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обменялись памятными подарками.

Отдел внешних церковных связей РПЦ