В гости к Сергию Радонежскому

«Святыни Руси: Преподобный Сергий Радонежский и Свято-Троицкая Сергиева лавра» - так называется всеукраинский конкурс тематического рисунка, в котором приняли участие более двух тысяч детей.

Призом для победителей стала поездка в Москву, организованная инициаторами конкурса - общественной организацией «За Православную Украину».

В середине декабря 29 маленьких паломников отправились в путешествие по святым местам Руси.

В своих работах дети изобразили Сергия Радонежского таким, каким они его представляют, а также эпизоды из его жизни.

Дети рисовали Свято-Троицкую Сергиеву лавру, которую построил Преподобный и служил там игуменом.

Паломничество начали с Троице-Сергиевой лавры.

Дети побывали в Московском Кремле, в храме Христа Спасителя, в Марфо-Мариинской обители, Новодевичем и Свято-Покровском монастыре.

Ребята воочию увидели работы лучших зодчих и смогли сравнить оригинал со своими рисунками.

Во время экскурсии по храму Христа Спасителя многие восхитились тому, что в жизни этот храм гораздо больше, чем кажется на фотографиях.

Скоро с ответным визитом в Киев приедут юные паломники из России.

Проект 2013 года “Святыни Руси: Троице-Сергиева Лавра” приурочен к предстоящей годовщине: 700-летию со дня рождения великого православного чудотворца, покровителя учащих и учащихся Преподобного Сергия Радонежского.

Проектом предусмотрены паломнические поездки детей и молодежи с посещением великих православных святынь Украины и России.

В дальнейшем организаторы планируют привлечь к участию детей из стран ближнего зарубежья.

Елена Николаева - для "УНИАН-Религии"