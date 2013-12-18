Горненский монастырь в Иерусалиме - в беде

Синоптики обещали возможное выпадение снега в Иерусалиме 11 декабря, но действительность намного превзошла все прогнозы, пишет сайт Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

От последствий снегопада особенно пострадал Иерусалим. Горненскому монастырю нанесен серьезный ущерб

После дождя со штормовым ветром, который лил в течение суток, снег шел с ураганным ветром без перерыва следующие три дня. В Иерусалиме выпало более 50 сантиметров снега. По данным метеорологических наблюдений, подобного не случалось последние сто лет.

Серьезный ущерб нанесен Горненскому женскому монастырю в Иерусалиме. До сих пор, а после стихии прошло уже пять дней, не восстановлено энергоснабжение участка. Упавшими деревьями и ветками оборваны электропровода как внутри монастыря, так и снаружи, из-за чего на монастырскую подстанцию не поступает электричество. Дизельный генератор не справляется с нагрузкой, в результате чего половина монастырских зданий остаются не только без электричества, но и без водоснабжения.

Кроме сестер в монастыре проживает большое количество паломников. Вследствие разрушения крыш многие монастырские строения, особенно на цокольных этажах, затоплены. Люди замерзают. Дрова и дизельное топливо на исходе. Соответствующие городские службы на обращения Миссии не реагируют. Были подключены представители Кнессета и Посольства РФ в Израиле, однако пока безрезультатно.

Постепенно территория монастыря силами сестер и трудников приводится в порядок. Но требуется немалое вложение денег для приобретения дополнительного дизельного генератора и ликвидации последствий урагана и беспрецедентного снегопада. Сестры будут молиться у Живоносного Гроба Господня за оказавших монастырю материальную и молитвенную помощь.