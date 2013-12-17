18 декабря состоится встреча Патриарха Кирилла с членами президиума Межрелигиозного совета России
Приуроченная к 15-летию образования
18 декабря 2013 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоится встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с членами президиума Межрелигиозного совета России, приуроченная к 15-летию с момента образования совета.
В повестке заседания — обсуждение текущих итогов деятельности совета и реализуемых им проектов, вопросов, связанных с организацией молитвенных помещений и работой духовных наставников и волонтеров на предстоящих Олимпийских играх в Сочи, преподаванием теологии в государственных вузах, работой представителей традиционных религий в области гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и инкультурации мигрантов.
В рамках заседания планируется выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и глав традиционных религиозных общин России.