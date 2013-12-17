Более 100 тысяч гостей посетят торжества в честь 700-летия прп. Сергия Радонежского

Свыше 100 тысяч паломников и туристов приедут в Московскую область на празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 2014 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Сергей Перов, сообщается на сайте Правительства Московской области.

По его словам, около 20 тысяч человек приедут из зарубежья.

Основные мероприятия состоятся 18 июля 2014 года.

8 октября, в день преставления Сергия Радонежского, пройдет патриаршая служба в память святого.

«Группы паломников и туристов, участвующие в юбилейных торжествах, будут обеспечены проживанием, а их пребывание в эти дни в Подмосковье будет комфортным», - сказал зампред.

Рravmir