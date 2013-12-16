Управляющий делами УПЦ освятил храм в честь Трех святителей

15 декабря, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний посетил храмовый комплекс в честь Рождества Христова, на массиве Березняки (ул. Шумского 3-Б).

Митрополит Антоний совершил чин освящения престола в честь Трех Святителей в нижнем приделе главного храма, который строится.

После освящения Высокопреосвященнейший владыка в сослужении викарных архиереев Киевской митрополии епископов Ирпенского Климента и Фастовского Дамиана, а также секретаря Киевской епархии по городу Киеву протоиерея Виктора Иващука, настоятеля храма благочинного Первого Дарницкого благочиния протоиерея Василия Биляка и духовенства храма совершил Божественную литургию.

За богослужением в сан пресвитера был рукоположен выпускник Киевской духовной академии диакон Михаил Мадуда.

В конце богослужения владыка - митрополит обратился к верующим со словами наставления, после чего, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира вручил церковные награды настоятелю, клирикам и благотворителям храма.

news.church.ua