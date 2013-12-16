Киево-Печерский заповедник передаст лавре серебряную раку первомученика Стефана

Киево-Печерский историко-культурный заповедник 19 декабря передаст Киево-Печерской лавре древнюю серебрянную раку c изображением первомученика и архидиакона Стефана. Как сообщили УНИАН в обители, торжественное перенесение раки в Успенский собор лавры состоится по окончании поздней Божественной литургии в Успенском соборе, около 11.00, после чего состоится Крестный ход.

«Первомученик и архидиакон Стефан - старший среди семи диаконов. Он был поставлен самими апостолами и пострадавл за Христа в возрасте около 30 лет. По выражению христианского писателя Астерия Амасийского, это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие», - рассказал наместник лавры митрополит Павел.

Частица мощей святого Стефана была принесена в Киево-Печерскую лавру архиепископом Пахомием из молдавского Нямецкого монастыря в XVIII веке.

Ковчег со святыней установили в Успенском соборе, в приделе архидиакона Стефана. В XIX веке мощи были помещены в серебряную раку с изображением архидиакона Стефана во весь рост.

На месте изображения руки был сделан специальный ковчежец, в котором находился перст святого. При взрыве собора в 1941 году святыня оказалась под завалом, откуда была извлечена при разборке руин в 1962 - 1963 годах.

С этого времени рака находилась в фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Перст же святого в 1989 году был возвращён монастырю. В этом же году для него была изготовлена деревянная рака, которую установили в Крестовоздвиженском храме на Ближних пещерах.