Митрополит Иларион: Сближение с Европой грозит навязыванием безнравственных установок

Любое сближение с Европой грозит России навязыванием ей безнравственных ценностных установок, в том числе касающихся отношения к однополым бракам, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на первом московском международном форуме «Религия и мир», открывшемся в пятницу в РИА Новости.

«Вот этот демонтаж ценностной системы, который сегодня происходит в Европейском союзе, он, конечно, не может нас не беспокоить. Потому что хотя наша страна не является членом Европейского союза, она является, безусловно, частью европейского культурного и цивилизационного пространства. И мы должны понимать, что вот эти ценностные установки, которые сегодня навязываются в Европе… они, конечно, проникают к нам, и они будут проникать — причем любое сближение с Европой будет непременно связано с навязыванием нам вот этих нравственных норм и нравственных установок», — сказал митрополит.

Митрополит Иларион также отметил, что в целом ряде стран Европейского союза все чаще и чаще происходят «случаи гонений на религию и дискриминации по религиозному признаку». По словам митрополита, последние события в Европе, в том числе связанные с запретом открыто носить религиозные символы, свидетельствует о стремлении «вывести религиозные традиции в гетто», тогда как в России, напротив, наблюдаются расцвет этих традиций и «реальная, а не декларируемая» свобода вероисповедания.

Глава ОВЦС также предложил тем, кто собирается бойкотировать олимпиаду в Сочи из-за несогласия с запретом в России гей-пропаганды среди несовершеннолетних, заступиться лучше за христиан Сирии, которые действительно подвергаются гонениям. Он выразил недоумение, почему недавнее похищение сирийскими оппозиционерами монахинь в городе Маалюля не пробудило интереса у европейских политиков, тогда как мнимая дискриминация сексуальных меньшинств в России вызвала у них протест и негодование.

Правимир