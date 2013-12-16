Россия-Украина: Вести себя по-братски

Православие и мир

О взаимоотношениях России и Украины как они есть и как их видят СМИ — Сергей Худиев.

Я полагаю русский и украинский народы братьями в самом глубоком и теплом смысле слова — нас объединяет нечто большее, чем лоно одной матери, нас объединяет Крещение Руси и святая Православная Церковь. Поэтому я с особенной скорбью читаю всю ту взвинченную, враждебную и чудовищно вредную риторику, которой полны наши СМИ и интернет.

Если говорить о политике, то политика есть искусство возможного. Она исходит из реально существующих условий. Если Вы хотите чего-то добиться, то, во-первых, Вам следует начать с осознания реального положения дел. Каковы условия, в которых мы собираемся действовать, и каковы наши возможности. Во-вторых, надо поставить себе реалистичные цели. Может быть, я хочу луну с неба и границы 1913 года, но я понимаю, что этого добиться невозможно. Надо исходить из реальных условий и возможностей. В-третьих, определить работающие методы достижения этих целей. Беда в том, что наш интернет и СМИ полны комментариев, авторы которых не ставят себе таких очевидных вопросов — а просто изливают сильные эмоции по поводу отсутствия луны с неба и границ 1913 года.

Но если мы хотим сделать что-то полезное — или хотя бы не делать вреда — надо начать с признания реального положения дел. Реально существует украинский народ с украинским самосознанием, который не воспринимает себя как подвид русских. Сибиряки (за исключением то ли одного, то ли нескольких клоунов) — воспринимают, казаки — воспринимают, а вот украинцы — нет. Это факт, из которого стоит исходить. При этом, возможно, украинцы и русские отличаются меньше, чем баварцы и пруссаки. Но баварцы и пруссаки сознают себя немцами, у них есть общее национальное самосознание, даже старая песня «Германия превыше всего», которая у нас воспринимается как фашистская, возникла в пору объединения немецких земель и просто означала, что общенемецкая идентичность важнее местных.

Можно вспомнить, что жители британских колоний в Северной Америке были во всех отношениях британцами — по происхождению, языку, культуре, религии. Их отличало только одно — они отказались себя британцами признавать, у них развилось свое национальное сознание, и они стали отдельной нацией. Кстати, я где-то слышал, что они даже писали трактаты о тысячелетнем британском рабстве, почему-то не опасаясь услышать совершенно справедливое «от британца и слышу». Это был чистый случай, когда блудные дети метрополии под влиянием революционных агитаторов провозгласили себя отдельной нацией — но они ей и стали. Атлантическая солидарность и «мир, говорящий по-английски» стали возможны после того, как британцы согласились — ладно, это другая нация.

Другая реальность, которую нам стоит признать — государство Украина. Оно существует, из этого надо исходить. Признав обе эти реальности, можно говорить совершенно справедливые вещи об общих корнях и духовном наследии Киевской Руси.

Россия и Украина

Россия и Украина

Чрезвычайно трудно понять глубокий политический смысл заявлений, что украинцы — не народ, Украина — не государство, и что надо его расчленить или поглотить. Трудно понять и цель высказывания откровенно злорадных ожиданий великих бедствий от ассоциации с ЕС.

На какую аудиторию это рассчитано? Какой эффект в целевой аудитории это должно произвести? Не догадываетесь, как это будет воспринято украинской аудиторией? Совсем-совсем не догадываетесь? Ну вот ни капельки?

Чтобы налаживать братские отношения, надо признать брата реально существующим отдельным субъектом отношений. Отказ в таком признании будет порождать сильную реакцию отторжения — не брат ты мне, монгол финно-угорский! Поэтому надо признать, для начала, что украинцы — другой, хотя и близко родственный по вере, языку и культуре народ. Мы его признаем в таком качестве. Украина — государство, которое мы не хотим ни поглотить, ни расчленить, ни произвести там волнений и мятежей, ни как-либо еще, как государство, уничтожить.

Пока что, увы, похоже на то, что российские СМИ и блоги произвели гораздо большую работу, чем Нуланд со своими бутербродами и Вестервелле со своим мужеженом. Наша патриотическая тусовка в отношении Украины воспроизводит тот же самый психологический паттерн, который либеральная тусовка демонстрирует в отношении русских — высокомерное презрение, совмещенное с искренней обидой «а чего это люди, которых я демонстративно презираю, меня не любят?». И в самом деле, ну чего это они?

Такая риторика — даже не имперская, а какая-то бессильно-обиженная — только вредит сохранению и развитию русского мира, религиозной, культурной и исторической общности восточнославянских народов. Потому что она создает образ какого-то больного и истерического империализма, который зубы точит и съесть Украину хочет, чего-то отталкивающего и враждебного, от чего хочется держаться подальше. А напоминание о той фундаментальной духовной реальности, которая нас объединяет — Киевской Купели, воспринимается просто как часть этой риторики — и отторгается.

А это духовное единство существует независимо от государственных границ. Киевские святые, которые называли себя русскими и землю свою русской — в глубочайшем смысле сограждане новгородским и московским святым. Восточнославянская цивилизация — духовная, культурная и историческая реальность, которая пережила вещи намного более серьезные, чем ЕС. И она не означает чьего-то поглощения или умаления чьей-то свободы — точно так же, как существование «мира, говорящего по-английски», «германского мира» или «скандинавского мира» не ставит под вопрос независимость входящих в него стран и народов.

Святейший Патриарх Кирилл ежегодно поздравляет президентов Украины и Белоруссии с днями независимости этих стран. Как сказал Патриарх в интервью украинским тележурналистам, «Русский мир не означает „российский“. Тем более это не мир Российской Федерации. Это тот самый мир, который вышел из нашей общей купели — Киевской купели Крещения. Это тот самый мир, который существует на уровне веры, интеллекта, духовности и культуры. От того, что кто-то отрицает этот мир, ничего не меняется: этот мир существует, это объективная реальность».

И чтобы дать реальности святой Руси проявляться, чтобы дать ей постепенно исцелить наши конфликты и непонимания, ее не нужно забивать криками гнева и обиды.

Я не думаю, что ассоциация с ЕС послужит ко благу Украины. Я думаю, что ЕС и христианская Европа соотносятся примерно как СССР и православная Россия. Но было бы очень странно надеяться отговорить украинцев от стремления в ЕС, объявляя их народ несуществующим, а государству, в котором они живут, настойчиво возвещая распад.

Давайте разговаривать с братьями по-братски — признавать их право на свое мнение, не высказывать им угроз и оскорблений, проявлять любовь и уважение. Потому что они нам не беглые крепостные, не дезертировавшие солдаты, не мятежные подданные — они нам действительно братья.