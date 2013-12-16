В Киево-Печерской лавре в день Николая Угодника состоится Молитва за Украину

В Киево-Печерской лавре 19 декабря, в день памяти Святителя Николая состоится Молитва за Украину - молебен о достижении согласия, взаимопонимания и мира в стране, об умножении любви и искоренении всякой злобы. Как сообщает корреспондент УНИАН, первый такой молебен состоялся в лавре вчера после Божественной литургии.

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По словам наместника лавры митрополита Павла, Молитва за Украину началась 14 декабря в Почаевской лавре и продолжится во всех монастырях и лаврах Украинской Православной Церкви. 19 декабря, в день Святого Николая, во многих городах Украины состоится Крестный ход с молитвами о мире.

«В эти дни Рождественского поста мы молимся о том, чтобы Господь был милосердным к нашему народу, чтобы не наказывал, и помог всем осознать истину. Давайте молиться сегодня, молиться каждый день, чтобы Господь послал мир нашей стране и нашему народу, потому что нам нечего делить. Мы совершаем молебен, чтобы Господь был близок к нам, чтобы мы видели в друг друге не врага или соперника, а брата. Я верю, что во всех монастырях и храмах Украины в эти дни также вознесут свои молитвы к Господу", - призвал митрополит Павел.

Наместник лавры призвал киевлян и гостей города 19 декабря в 14.30 на Крестный ход, чтобы всем вместе помолиться о мире в Украине.

"Просим благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, чтобы в праздник Святителя Николая, все, кто может, собрались в Свято-Введенском монастыре. Мы пройдем Крестным ходом в Киево-Печерскую лавру, и опять совершим молитву, чтобы Господь послал благословенный мир. Прошу Бога о том, чтобы как можно больше людей ощутили ту радость, которую мы испытываем в лавре при каждом богослужении. Чтобы все неприязни души остались в прошлом, чтобы люди принесли в свои семьи только радость и готовились к Рождеству», - сказал владыка Павел.

"Сегодня вне зависимости от вероисповедания мы все нуждаемся в одном, что крайне необходимо - это всепрощающая любовь. Господь посылает всем нам снег и дождь одинаково, и Его Святая воля, кого и как судить. А мы должны быть едиными. На руке пальцы разные, но функция их одна - творить добрые дела во славу Божию", - заключил митрополит Павел.