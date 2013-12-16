Сегодня день памяти преподобного Саввы Сторожевского, ХV век
Первый ученик Сергия Радонежского
Духовному твоему учителю последуя,
стаду твоему премудр наставник показался еси,
Савво, моли спастися душам нашим.
Тропарь святому
Зимой 1812-го года французскому генералу Эжену Богарне, принимавшему участие в захвате Москвы, явился преподобный Савва Сторожевский и попросил не разрушать монастырь, который он основал при жизни. Военачальник выполнил просьбу и стал едва ли не единственным бонапартистским генералом, оставшимся в живых, – как и обещал святой.
«Первый ученик преподобного Сергия», «покровитель царей», «защитник Москвы», – такими эпитетами наделяют святого Савву Сторожевского. Он учредил монастырь Рождества Богородицы, заложил Троицкий собор в обители преподобного Сергия. Есть свидетельство, что именно по благословению преподобного Саввы Андрей Рублёв написал свою известную икону «Троица».