Сегодня день памяти преподобного Саввы Сторожевского, ХV век

Духовному твоему учителю последуя,

стаду твоему премудр наставник показался еси,

Савво, моли спастися душам нашим.

Тропарь святому

Зимой 1812-го года французскому генералу Эжену Богарне, принимавшему участие в захвате Москвы, явился преподобный Савва Сторожевский и попросил не разрушать монастырь, который он основал при жизни. Военачальник выполнил просьбу и стал едва ли не единственным бонапартистским генералом, оставшимся в живых, – как и обещал святой.

«Первый ученик преподобного Сергия», «покровитель царей», «защитник Москвы», – такими эпитетами наделяют святого Савву Сторожевского. Он учредил монастырь Рождества Богородицы, заложил Троицкий собор в обители преподобного Сергия. Есть свидетельство, что именно по благословению преподобного Саввы Андрей Рублёв написал свою известную икону «Троица».

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