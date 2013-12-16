Паисий Святогорец будет прославлен в лике святых

В ближайшее время будут прославлены в лике Святых Паисий Святогорец и другие афонские старцы.

Об этом сообщает сайт Agionoros.ru со ссылкой на греческий портал Hellas-orthodoxy.

Отметим, что сайт Hellas-orthodoxy несколько месяцев назад со ссылкой на «афонские источники» первым опубликовал информацию о скорой канонизации старца Порфирия Кавсокаливита.

Согласно новой информации со Святой Горы Афон «в течении ближайших дней» будет прославлен в лике Святых старец Паисий Святогорец (Эзнепидис).

А некоторое время спустя последуют канонизации старца Амфилохия (Макриса), архимандрита Софрония (Сахарова) и афонского старца Ефрема Катунакского. Не за горами и прославление почитаемого в православном мире Иосифа Исихаста.

Правмир