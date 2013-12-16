Европейские города отказываются от традиционных рождественских украшений

Праздник Рождества Христова постепенно исчезает из жизни коренных европейцев. На улицах некогда христианских городов Брюсселя, Копенгагена, Берлина и др. с каждым годом можно увидеть всё меньше праздничной рождественской символики, формирующей атмосферу всеобщей радости, пишет Седмица.Ру.

Власти французского города Шоталин (Бретань, департамент Финистер) в этом году приняли решение заменить «Рождественскую купель», которые традиционно украшали центр города, на более нейтрального снеговика, сообщает сайт Christianophobie.fr.

Замена традиционных городских украшений в честь праздника Рождества Христова связана с актами вандализма. В прошлом году на Рождество фигуры Девы Марии и Иосифа, использованные в композиции «Рожественская купель», были обезглавлены неизвестными. В этом году администрация г. Шоталин, во избежание провокаций и повторения прошлогодних неприятностей, приняла решение заменить «Рождественскую купель» на более нейтрального снеговика.Отход от традиционного христианского понимания праздника Рождества Христова уже не первый год наблюдается во многих странах Европы. Последние годы в европейских городах существует тенденция по замене традиционной рождественской символики на более нейтральные декорации абстрактного зимнего праздника.

Рождество 2012 года стало новой страницей в истории Брюсселя — традиционная рождественская ёлка на рыночной площади Grote Markt была заменена на некий постмодернистский артефакт в виде электронной скульптуры высотой в 25 м., состоящий из массы экранов. Чудо-ёлка одновременно стала аттракционом с элементами дискотеки: через каждые 10 минут она представляет музыкально-световое шоу. Совершенно очевидно, что это новомодная статуя никаким образом не относится к христианскому празднику – ни по форме, ни по содержанию.

Муниципальные власти объяснили замену ёлки религиозными соображениями: якобы елка как символ христианского Рождества может задеть чувства представителей других религий. Не стоит забывать, что на данный момент численность мусульман в Брюсселе составляют уже 25 % и продолжает расти.

В этом году после многочисленных протестов местных жителей, власти Брюсселя решили отказаться от радикальных перемен и вернули людям традиционную рождественскую ель. Однако все остальные украшения и составляющие элементы программы торжества заменены на более нейтральные символы зимы, говорится в анонсе на сайте Brussels.be. Торжество под названием «Зимние чудеса» будет проходить в Брюсселе с 29 ноября по 5 января. Кроме ёлки, из рождественской символики праздника пока сохранились названия: «рождественская ярмарка» и «рождественские праздники».

В прошлом году также сообщалось, что в Дании, по решению совета одного из районов Коккедаля (на севере Копенгагена), жители впервые за много лет остались без ёлки на Рождество.

Когда жители стали собирать деньги на традиционную рождественскую ёлку, которую в течение многих лет было принято ставить накануне Рождества, исламская община проголосовала против, отказавшись собрать всего 8000 крон. При этом на празднование Курбан-Байрама было потрачено ок. 60 тыс. крон. Несмотря на то, что нашёлся человек, который хотел поставить ёлку за собственные деньги, совет решил этого не делать, поскольку из 9 членов совета – 5 являются мусульманами.

В сентябре 2013 г. появились новости из Германии о законодательном ограничении в использовании христианской символику во время празднования Рождества. В Кройцбурге, одном из наиболее густонаселённых мусульманами районов Берлина, власти запретили публичное празднование Рождества Христова, сообщал Mmnews.de.

Отныне христиане Кройцбурга смогут праздновать Рождество только у себя дома, дабы не потревожить религиозные чувства остальных жителей района. Администрация округа приняла решение отменить в этом и последующих годах публичное празднование Рождества на улицах и в общественных местах, а также запретить употребление христианской праздничной символики в эти дни.

Рождественская ёлка может быть установлена теперь только в центральной части города, выделенной для этого властями заранее, пишет «Berliner Zeitung».

Формальным поводом к запрету празднования Рождества, как ни странно, стало недавнее шумное массовое празднование мусульманами на улицах Берлина окончания исламского поста — Ураза Байран, в результате которого поступило, по данным администрации, множество жалоб со стороны местных жителей. По этому поводу власти решили запретить общественное празднование любых религиозных праздников, поскольку запретить только исламские праздники было бы не политкорректно.

Несмотря на запрет массовых религиозных празднований, по-прежнему, разрешены массовые гуляния любого другого характера, главное чтобы они не были религиозными. То есть такие общественные акции, как гей-парад, карнавал культур, либо пивной фестиваль вполне могут проходить на улицах Берлина. При этом вопрос о том, что это может задеть чьи-то религиозные чувства или нарушить покой жителей города, даже не рассматривается. Возможно, по замыслу администрации города новые празднества должны в будущем полностью заменить горожанам такие «устаревшие» праздники как Рождество.

Данный случай вытеснения христианских праздников и христианской символики из общественной жизни немецких городов не единичен. Не многим ранее немецкие СМИ писали о запрете на употребление рождественской христианской атрибутики в Золингене.

В августе Городской совет Золингена постановил запретить употребление христианской символики и праздничной иллюминации в период празднования Рождества. Огни на Рождество останутся, но они будут установлены исключительно на нейтральные предметы, без упоминания религиозной составляющей. В данном случае также была сделана ссылка на некие абстрактные интересы «мультикультурного мира».

День, который когда-то был Рождеством, постепенно превращается в некий доступный всем зимний праздник, который в равной степени смогут отмечать как верующие любой религии, так и неверующие, что по большому счёту имеет место уже сейчас. Христианская символика постепенно уходит вслед за утерянным смыслом этого, ставшего в Европе давно светским, христианского праздника.