В Минске прошли торжества по случаю дня тезоименитства митрополита Филарета

14 декабря 2013 года, в день памяти праведного Филарета Милостивого, в Минске прошли торжества, посвященные дню тезоименитства Предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Минского и Слуцкого Филарета и 35-летию его служения на Минской кафедре.

Накануне праздника викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска.

В день торжества Божественную литургию в Свято-Духовом соборе возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

В храме молились настоятельницы монастырей Белорусского экзархата, многочисленные гости и прихожане собора.

По окончании Литургии епископ Смоленский и Вяземский Исидор огласил поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«В день памяти Вашего небесного покровителя — праведного Филарета Милостивого — примите сердечные поздравления вкупе с пожеланиями крепости сил и бодрости духа на многая и благая лета.

Долгие годы Вы с ревностью о деле Христовом совершаете нелегкое служение Патриаршего экзарха на белорусской земле, являете отеческую заботу о вверенной Вашему попечению пастве.

Бог мира и Отец щедрот да ниспошлет Вам богатые и обильные Свои милости в Ваших дальнейших архипастырских трудах на пользу Святой Церкви».

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин огласил приветствие Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира:

«От всего сердца поздравляю Вас с днем небесного покровителя — праведного Филарета Милостивого, а также с 35-летием архипастырского служения на благословенной белорусской земле!

Ваш жизненный путь составляет целую эпоху в жизни Русской православной церкви. Господь призвал Вас к пастырскому служению в сложное время, когда богоборческое государство открыто выступало за уничтожение Церкви Христовой. Быть в те годы пастырем Церкви означало исповеднический подвиг. Уповая на всесильную Божественную помощь, Вы не побоялись в то непростое время встать на путь служения Церкви, и надежда Ваша не была посрамлена. Вы стала достойным свидетелем непреходящей ценности Евангельской веры и незыблемости христианской морали. Вы всегда ревностно несли и продолжаете нести в мир свидетельство о Христе, несмотря ни на какие ограничения, налагаемые на Церковь.

Три с половиной десятилетия назад Господь судил Вам занять Минскую архиерейскую кафедру. С тех пор Ваше имя стало символом Православия в Беларуси. Вашими трудами совершилось великое духовное возрождение Белорусской православной церкви: восстали из руин Божии храмы и монастыри, народ вновь получил возможность вернуться к чистому истоку христианской духовности.

Сегодня мы молитвенно разделяем со всем православным народом Беларуси духовную радость, связанную с празднованием Вашего личного юбилея. Искренне желаю Вам, дорогой владыка, крепости душевных и телесных сил, всесильной помощи Божией в Вашем нелегком архипастырском служении.

Ис полла эти, дэспота!»

Во внимание к усердным трудам во славу Божию и в связи с 35-летием служения на Белорусской земле митрополит Августин от имени Блаженнейшего митрополита Владимира вручил Патриаршему экзарху орден Украинской православной церкви святого апостола Андрея Первозванного.

В ответном слове Патриарший экзарх в часности сказал:

«За 35 лет моего служения в Беларуси передо мной проходило множество людей, мы вместе переживали радости и скорби, вместе молились, но каждый человек и всякое событие оставляло в моей душе особые теплые чувства. Все мы — одна большая семья, родные друг другу во Христе братья и сестры.

Благодарю всех, кто принял участие в нашем сегодняшнем литургическом собрании ради памяти о столь священном для меня дне. Молюсь Господу, чтобы Он соблюл всех нас в единении веры, во всяком благочестии и чистоте».

Затем владыку митрополита поздравили гости. В Cоборном доме был дан прием по случаю торжества.

Патриархия.ru