В лавре освящена икона для строящегося в России храма в честь преподобных отцев Киево-Печерских

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополит Павел в присутствии руководства Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, настоятеля будущего храма протоиерея Алексия Петухова и мирян, помогающих в строительстве и сопровождающих батюшку в этой памятной поездке, освятил икону Божией Матери «Печерская» с предстоящими Антонием и Феодосием, написанной в лаврской иконописной мастерской специально для церкви, престол которой будет освящен в честь основателей монашеской жизни на Руси.

Храм – это дом Божий, под кров которого имеет возможность войти каждый человек, чтобы стать дорогим гостем и любимым чадом Всемилостивого Творца.

Потому особо радостно и отрадно на сердце, когда, милостью Божией, возводится очередная церковь. Вдвойне приятно сообщить, что отныне на просторах России появится храм в честь преподобных отцев Печерских.

И несмотря на расстояние, между Киево-Печерской лаврой и будущим московским храмом в Черемушках уже существует невидимая, но духовно ощутимая молитвенная связь, и начало этому духовному общению было положено в древней киевской обители.

Lavra.ua