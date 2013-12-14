Начали работу новый сайт Синодального отдела РПЦ и портал Рождественских чтений

2 декабря 2013 года в рамках заключительного заседания Оргкомитета XXII Международных Рождественских образовательных чтений состоялась презентация нового сайта Синодального отдела религиозного образования и катехизации и нового портала Рождественских чтений.

О проделанной работе рассказал руководитель информационно-аналитической службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации Роман Войтишко.

Была спроектирована новая архитектура сайтов. На новом официальном портале Синодального отдела ключевые темы вынесены в активную область слайдера, а главные поисковые запросы сформировали центральный тематический блок — все просто и интуитивно понятно. Удалось добиться того, что все необходимые материалы по основным тематическим запросам теперь собраны в одном месте. Например, интересующийся оглашением и катехизацией на одной странице найдет краткий глоссарий, всю необходимую документальную базу, методические пособия, святоотеческие тексты, новости.

Разработчиками была проведена существенная оптимизация работы с документами и нормативной базой. У пользователя есть возможность быстро получить доступ к документам, как по темам, так и по источнику их принятия. Документальная база, как и база методических пособий и справочных материалов, продолжит свое наращивание.

Новый портал Международных Рождественских чтений выдержан в единой стилистике с сайтом Синодального отдела. На главной странице важнейшие темы дня вынесены в активную область слайдера, далее представлены направления Чтений, лента новостей, блок, посвященный Парламентским Рождественским встречам и региональному этапу.

Как отметил Р. Войтишко, помимо качественного решения стандартных функций портала важно было создать платформу, удобную для работы с календарем Чтений. По его словам, предстоит серьезный объем работы по наполнению портала рабочими материалами Чтений: докладами, тезисами выступлений, отчетами о проведенных секциях.

http://pravobraz.ru — новый сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации

http://mroc.pravobraz.ru — новый портал Международных Рождественских образовательных чтений

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