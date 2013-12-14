Издательский Совет РПЦ представил проект полного собрания творений Амвросия Медиоланского

12 декабря 2013 года в пресс-центре газеты «Вечерняя Москва» Издательский Совет Русской православной церкви совместно с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом провел презентацию проекта полного собрания творений святителя Амвросия Медиоланского на русском языке в новом переводе с параллельным латинским текстом.

В первый том вошли две биографии святителя Амвросия — житие, написанное его учеником Павлином, и славянское житие, огласительные слова и ранние творения святого; во второй — сочинения о девстве, о целомудрии и о Божией Матери; в третий — об Исааке или душе, o благе смерти, об Иакове и блаженной жизни, об Иосифе.

В рамках проекта предполагается опубликовать полное собрание творений святителя Амвросия Медиоланского, включая письма.

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