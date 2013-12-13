В УПЦ объяснили, почему Церковь не поддерживает ту или иную политическую силу

Украинская православная церковь не выступает в поддержку той или иной политической силы. Об этом сегодня заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на заседании круглого стола «Объединим Украину», сообщая позицию Церкви в отношении политической ситуации в Украине, передает корреспондент УНИАН.

"Украинская православная церковь принципиально воздерживается от участия в политическом процессе. Мы считаем недопустимым выступать в поддержку той или иной политической силы. Наши верующие живут и на востоке, и на западе, и на юге, и на севере Украины. Среди нашей паствы есть приверженцы разных политических партий. Люди по-разному относятся к перспективе евроинтеграции. Мы не имеем права разделять нашу паству. Церковь должна оставаться Церковью", - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что "в Киевскую Митрополию сегодня из разных епархий УПЦ поступают многочисленные обращения с десятками тысяч подписей верующих, в которых содержится суровая критика евроинтеграционного курса". Вместе с тем владыка подтвердил, что "среди священников и мирян есть те, кого привлекает перспектива евроинтеграции".

"Мы обращаемся к обществу исключительно с пастырскими, а не с политическими обращениями. Миссия Церкви сегодня заключается в поиске путей к примирению ради сохранения целостности нашего государства", - подытожил управляющий делами УПЦ.