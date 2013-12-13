УПЦ призывает власть и оппозицию объявить мораторий на любые силовые действия

Украинская Православная Церковь осуждает проявления агрессии и насилия и призывает власть и оппозицию объявить мораторий на любые силовые действия. Об этом сегодня заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на заседании круглого стола «Объединим Украину», сообщая позицию Церкви в отношении политической ситуации в Украине, сообщает корреспондент УНИАН.

"Христианская совесть побуждает нас однозначно осудить проявления агрессии и насилия. Мы считаем, что обе стороны - и власть, и ее оппоненты, должны сегодня четко заявить о моратории на любые силовые действия", - сообщил управляющий делами УПЦ.

Вместе с тем он заявил о недопустимости использования политическими силами в собственных интересах той или иной гражданской позиции украинцев.

"Нашим соотечественникам, особенно молодежи, небезразлично какой завтра будет Украина. И это следует признать важным достижением нашего общества. Люди проявляют свою гражданскую позицию, они стремятся к лучшему будущему для своих детей, лучшей судьбе для нашего государства. Нельзя допустить, чтобы это проявление гражданской позиции было использовано разными политическими силами в собственных интересах", - отметил митрополит Антоний.

Также владыка Антоний напомнил, что "каждый гражданин имеет право свободно выражать свою гражданскую позицию, однако, это должно происходить в рамках закона".

"В Украине существуют легитимные органы власти: Президент и Верховная Рада. Призывы к насильственному смещению власти недопустимы. Также недопустимо препятствование функционированию государственных органов. Проявление гражданской позиции ни в коем случае не должно превращаться в анархию" , - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что "выражая свою позицию нужно прислушиваться к оппонентам, в этом важное проявление настоящего демократического общества".