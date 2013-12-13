Предстоятель УПЦ предложил власти и оппозиции для переговоров свою личную резиденцию в лавре

Митрополит Владимир предлагает власти и оппозиции провести следующие переговоры в его резиденции на территории Киево-Печерской лавры. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня на круглом столе «Объединим Украину», сообщая позицию Церкви в отношении политической ситуации в Украине, передает корреспондент УНИАН.

Владыка Антоний отметил, что единственным путем к преодолению противостояния является диалог

"Предстоятель Украинской Православной Церкви просил меня сказать здесь, что он готов предоставить для проведения переговоров свою личную резиденцию на территории Киево-Печерской лавры. Надеемся, что встреча представителей власти и оппозиции на территории древнего украинского монастыря станет шагом к преодолению противостояния", - пожелал управляющий делами УПЦ.

Также владыка Антоний отметил, что единственный путь, который позволит сегодня преодолеть противостояние - это диалог.

"Сегодня все политические силы должны осознать свою ответственность за будущее нашего государства. В этой ситуации недопустим язык политических ультиматумов. Украинская Православная Церковь призывает власть и оппозицию сесть за стол переговоров. Наша Церковь готова выступить посредником в таком диалоге", - отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ поздравил всех присутствующих с праздником святого апостола Андрея - одного из наиболее почитаемых христианских святых среди украинцев.

"По преданию, именно святой Андрей был первым вестником христианства на Киевских холмах. Будем верить, что по его молитвам нам удастся найти выход из нынешнего политического кризиса", - пожелал митрополит Антоний.