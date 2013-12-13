Валаамскому монастырю передан в дар ковчег с мощами Николая Чудотворца

Ковчег с частицей мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, передан в дар Спасо-Преображенскому Валаамскому ставропигиальному монастырю, святыня будет храниться на острове Валаам постоянно, сообщила пресс-служба обители.

Передача святыни состоялась сегодня на Московском подворье Валаамского монастыря в храме преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. В мероприятии приняли участие игумен Валаамской обители епископ Троицкий Панкратий, благотворители и братия обители.

"Мощевик с частицей мощей великого христианского подвижника и одного из самых почитаемых во всем мире святых - Николая Чудотворца - будет пребывать на Московском подворье до 25 декабря. Затем ковчежец переправят на остров Валаам, где он будет находиться постоянно", - говорится в сообщении.

В народе эти праздники именуются "Никола зимний" и "Никола летний". Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих.

Николая Чудотвореца также называют Николаем Угодником. По церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря - в день его кончины и 22 мая - в память перенесения его мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари в Италии).

РИА Новости