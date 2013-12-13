Храмовый комплекс в честь Андрея Первозванного построят в Люблино

Храмовый комплекс в честь апостола Андрея Первозванного возведут на Ставропольской улице в Люблино в рамках программы строительства 200 новых храмов, сообщает Москва онлайн.

«На улице Ставропольская сейчас располагается церковь в честь Патриарха Всероссийского Тихона. Это единственный храм в районе Люблино, где проживает 150 тысяч жителей», - говорится в сообщении.

На прилегающем участке планируется возвести храмовый комплекс в честь святого апостола Андрея Первозванного с домом для причта. В церковном доме разместится воскресная школа, социальная служба, приходские кружки и секции.

Пресс-служба РПЦ