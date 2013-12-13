В Киев привезут священную реликвию Афона - Дары волхвов

Священная реликвия Афона — Дары волхвов — в дни празднования Рождества Христова в январе 2014 года будет принесена в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Киев. Как сообщили УНИАН в Синодальном информационном отделе Московского Патриархата, в Киеве святыня будет доступна для поклонения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре 25-30 января.

Помолиться Спасителю, пришедшему в мир, и прикоснуться к реликвии, освященной прикосновением Новорожденного, верующие смогут также в Храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 13 января, в Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге 14-17 января, в Доме Милосердия в Минске 18-24 января.

О поклонении волхвов, принесших дары — золото, ладан и смирну — Богомладенцу Христу говорится в Евангелии от Матфея. Дары волхвов — это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня.

Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) перенесены в столицу Византии — Константинополь. В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками.