РИСУ приписало митрополиту Павлу, что он "хвалит милицию" за силовой разгон Майдана

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский, настоятель Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) молится в лаврских пещерах о здравии и спасении всех пострадавших во время уличных протестов в Киеве. Об этом он сказал вчера вечером после круглого стола по урегулированию ситуации в стране в комментарии УНИАН.

Митрополит Павел: "Сегодня мы должны просить, чтобы Господь помог тем, кто желает Украине добра и вразумил тех, кто желает зла»

«Вернувшись в лавру, я спустился в пещеры к преподобным и просил Бога о здравии и спасении всех пострадавших на Майдане. И сейчас мне очень прискорбно узнать, что некоторые фразы, сказанные мною на круглом столе, были тут же вырваны из контекста и, возможно, в угоду чьих-то интересов, распространены в СМИ», - cообщил митрополит Павел.

Владыка объяснил: «Для меня все дети Божьи, потому что я священник. Я не могу склонить голову перед протестующими или перед властями и правоохранителями, и сказать, что те или иные поступают хорошо. Я буду защищать пострадавших – и митинговавших, и милицию - все они чьи-то дети. И если мы имеем разум, то должны понимать, что дети не должны отстаивать чьи-то политические интересы, где человеческая жизнь не значит ничего. Политики призывают на передовую чужих детей, впутывая в бесчинства и легко распоряжаясь их жизнями. Но чей-то искалеченный ребенок никогда не станет их болью», - подчеркнул владыка Павел.

В отношении исполнительной власти и правоохранителей, владыка отметил «все они имеют какие-то свои внутренние недостатки, но все же они охраняют мир и спокойствие, не допускают между людьми мордобития и анархии, что требует уважения».

По мнению наместника «ни одна революция в истории не приводила к добру». «Если сегодня мы не сохраним единства Украины, это закончится очень плохо. Если мы имеем мудрость, должны объединиться и просить, чтобы Господь помог тем, кто желает Украине добра и вразумил тех, кто желает ей зла», - сказал митрополит Павел.

«Сегодня я повторяю слова Блаженнейшего Митрополита Владимира, который, войдя в Кувуклию в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме в свое время сказал: «Прошу только об одном, чтобы во время моего служения в Украине не пролилась ни одна капля крови», - заключил митрополит Павел.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Киеве под руководством экс-президента Леонида Кравчука был проведен общенациональный круглый стол по урегулированию ситуации в стране. Журналистка Ольга Червакова на своей странице в Facebook разместила две цитаты митрополита Павла. «Вы обвиняете милицию. А почему же, когда у вас что-то случается так, вы сразу кричите «где милиция?», - спросил митрополит. «Мы постоянно слышим: «Дети на Майдане, дети на Майдане». Почему туда пошли дети? Сколько платят тем детям?». Вчера на сайте Религиозной службы новостей Украины на основании этих фраз была размещена новость , в которой, РИСУ утверждает, что наместник лавры "похвалил милицию" за силовой разгон Майдана.

Напомним, утром 30 ноября бойцы спецподразделения «Беркут» жестоко разогнали мирный митинг на Майдане Независимости.1 декабря на ул. Банковой произошли столкновения митингующих с милицией, пострадало много людей.