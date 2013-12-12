Православному харьковскому театру "Тимур" - 37 лет!

Православие в Украине

В 1976 году творческий коллектив «Сорванцы» (именно так раньше назывался театр «Тимур») поставил свой первый спектакль с декорациями, костюмами и реквизитом буквально «из ничего».

А первыми актерами стали ребята из неблагополучных, состоявших на учете в детской комнате милиции. Говоря мягко, одним словом – сорванцы. С тех самых пор, вектор судьбы большинства тех ребят, которых очевидно ожидала в ближайшем будущем только тюрьма, начиная с того 1976 года, поменялся кардинально в противоположную сторону.

Благодаря их наставнику, тогда – актеру харьковского Театра юного зрителя, их режиссеру, художественному руководителю и педагогу, который их собрал, удивительнейшему человеку – Василию Евгеньевичу Сидину.

Новое название у театра появилось спустя три года – ребята увлеклись Гайдаром и стали «тимуровцами», причем отстаивали это звание и добрыми делами.

Начиная с 1994 года…

К 1994 году облик театра меняется. Ключевой темой становится духовность.

Сейчас репертуар театра состоит из таких спектаклей, как «Пробуждение» и «Счастливый принц» по сказке Оскара Уайльда, «Тайна платяного шкафа» по К.С.Льюису, «Поллианна» по одноименной повести Э.Портер, «Хайди» Йоханы Спири, «Маленький принц» А.Сент-Экзюпери. Вход на все спектакли -всегда свободный.

С 2010 года театр начал проводить благотворительные спектакли для сбора средств на лечение тяжело больных детей. Для этого был специально поставлен спектакль «Пожалуйста, живи!», о событиях и людях, которые были на самом деле, где дети играют детей, а некоторые – самих себя, пациентов одной из онкологических больниц...

Театр «Тимур» уже поставил более 200 благотворительных спектаклей и интермедий в Украине, России, Польше, Италии. В 2009-2010 гг. театр помог собрать около 35 тыс. грн. для отделения онкогематологии Харьковской детской больницы. Подводя итоги своего 60-летнего юбилея, Василий Евгеньевич сказал, что «уже удалось собрать около 120 тысяч гривен, что и позволило помочь конкретным людям».

Василий Евгеньевич Сидин - удивительнейший, кристально порядочный и глубоко верующий человек

Стоит обязательно отметить, что Василий Евгеньевич Сидин первым в Украине объединил детей трудной судьбы. Все спектакли создают сами юные артисты – они актеры, костюмеры, художники, техники. Говоря о Василие Сидине невольно ловишь себя на мысли, что о нем всегда говоришь в настоящем времени. Несмотря на то, что два года назад его не стало – болезнь, с которой он мужественно боролся, до последнего занимаясь своими «тимуровцами» - рак 4-й степени с метастазами в мозг забрал его из земного существования.

Сегодня в театре – около 100 актеров, среди которых есть дети-инвалиды, дети с ДЦП различной формы, малолетние правонарушители... А дети у него на сцене разговаривают так, что их замечательно слышно в зале на 850 мест и, при этом, в них поражает искренность и чистота, которые нельзя сыграть - их надо иметь.

Актеры и весь коллектив театра никогда не ждали и теперь не ждут утопически хорошего благоприятного времени.

Они не воюют за добро - они уже 37 лет доказывают возможность взлета вектора добра и взаимозаботы о ближних своими делами! Несмотря ни на какие трудности. Вот вам и тема для разговора, вот и тема об актуальности и возрождении постдраматического театра…

Театру детей "Тимур" уже 37 лет, и совершенно очевидно, что он давно перестал быть просто театром. Это и благотворительный фонд, и волонтёры, работающие в летнем лагере "Ковчег" под Харьковом. Театр стал для многих харьковских детей вторым домом (а для кого-то даже первым). Театр по прежнему, как магнит, притягивает к себе тех, кто ещё помнит свою тимуровскую молодость, тех, кто ищет и себя, и Бога, и радость, тех, кто действенно всегда готов помочь – таким всегда найдется здесь место - тем сюда!

Эстафету театра «Тимур» принял Антон Жиляков…

Продолжателями дела Василия Евгеньевича сегодня стала практически вся его семья.

Конечно же - супруга Василия Евгеньевича – незаменимая и постоянная помощница театра – Елена Алексеевна, «мама» театра, как любя называют её в коллективе: «наш ангел хранитель». Конечно же, весь коллектив, который продолжает эту традицию – родители, дети и неравнодушные «тимуровцы».

Эстафету художественного руководителя театра «Тимур» принял Антон Жиляков – и по-родству, и по велению души. Сегодня он ещё и актер, и один из организаторов замечательного творческого коллектива, театра взрослых, слоган которого: «В поисках Бога с театром «Может быть».

Кстати, со спектаклем «Империя ангелов» театр «Может быть» выступил в Киеве 9 декабря во Дворце «Украина» в Малом зале.

А в Харькове «Империя ангелов» в 2013 году пройдет ещё дважды: 17 и 30 декабря в 19.00 в Доме Актера, в Большом зале (ул. Красина, 3; (057) 706-31-31). Достойная работа достойных людей!

День рождения «Тимура» - это традиционный праздник благодарения…

У театра «Тимур» есть свой праздник – 11 ноября – День Рождения театра. В этот день у театра проходит праздник, который стал уже для них традиционным - «День благодарения».

Удивительно, но в этот праздничный вечер подарки дарили не как принято - имениннику, а именно театр благодарил каждого, кто в течении года помогал и откликался на их нужды. Такова традиция – обязательно научиться и быть благодарным! Это и есть благодарение в свой День рождения. 14 лет назад к этому дню была учреждена медаль - своя детская, которую вручают тем людям, которые действительно помогают детям: в ладонях взрослого человека – просыпающийся младенец.

«Тут нет ни лести, ни подхалимажа, - так считал Василий Евгеньевич, - все честно: помог – получил медаль. Четыре номинации: представитель власти; представитель коммерческих структур; журналист, который поднимает детские проблемы.

В этот день награду «Пробуждение» дети вручали взрослым людям со словами благодарности и самыми теплыми пожеланиями. Такие нехитрые и душевно-добрые слова в этот день находятся для многих. Например: за чуткий дар видеть малых и слабых среди больших и трудных дел, за искреннюю помощь и поддержку, за щедрое и отзывчивое сердце, за дар приносить радость самым нуждающимся, за внимание к миру детства, за чуткое сердце и высокий профессионализм, за стойкость и мужество в служении Детству, за чуткое материнское сердце и т.д.

Забыли предупредить – плакать на этих спектаклях – обычное дело…

Вечер завершался показом спектакля «Железный дровосек или Дорога домой». Это философская сказка-притча по мотивам Френка Баума, который сделан театром детей «Тимур» совместно с театром-студией песочной анимации «Art-you» и «Старый цирк». В спектакле задействовано было около 100 детей.

Перед началом спектакля прозвучали слова:

– В этом году мы всем театром помогали собирать деньги на лечение тяжелой болезни 4-х летнего Димы Ластовки. Болезнь оказалась сильнее. Его папа попросил, чтобы сегодня Дима тоже стал участником в спектакле так, как он и хотел. Мы выполняем его просьбу.

На экране высветилась Димина фотография…

– Сегодня, 11 ноября, наш спектакль «Железный дровосек или дорога домой» будет посвящен памяти Димы!

Не бывает смерти, не бывает,

Просто, твоя нежная душа,

Вдруг внезапно в небо улетает,

Даже если жизнь здесь хороша...



Робкий Ангел с детскими глазами

Шепчешь нам: «Я с вами навсегда»…

Словно шлешь приветы своей маме,

Чтоб не стыла горькая слеза…



Зажигаешь звездочки на небе,

Чтоб светлее было на Земле…

И, чтоб самые любимые на свете

Сохраняли память о тебе…

Не бывает смерти, не бывает…

Ты нас жди, мы встретимся с тобой…

Только Ангелы об этом знают,

Пролетая тихо над Землей…

Наталья Белянова