В Донецкой епархии увидело свет необычное издание православного календаря

В начале декабря, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона и архиепископа Горловского и Славянского Митрофана, увидело свет необычное издание - Православный календарь на 2014 год, посвященный 70-летию Донецкой и 20-летию Горловской епархий.

Традиционный календарь с указанием дат православных праздников, постов и дней особого поминовения усопших дополнен материалами об истории Православной церкви на территории нынешней Донецкой области, о храмах нашего региона и хранимых в них святынях, о подвижниках, прославивших наш край. Объем издания — 384 страницы. Тексты сопровождаются изображениями икон и фотографиями храмов.

В обращении к будущим читателям этого издания Владыка Иларион отметил: «В 2014 году Донецкая епархия Украинской православной церкви будет отмечать 70-летие со дня восстановления церковно-административной жизни в пределах Донбасса. После тяжелых лет гонений на верующих и разрушения православных храмов, пройдя через испытания Великой Отечественной войны, наш город сохранил веру и преемственность, которая позволила в кратчайшие сроки нормализовать духовную жизнь региона. Несомненно, заслуживают уважения и детального изучения жизнь и труды архипастырей, духовенства, монашествующих, потрудившихся во славу Божию на ниве Христовой в пределах Донецкого региона. Надеюсь, что этот Православный церковный календарь с житиями святых, духовными наставлениями отцов Церкви и заметками о храмах и святынях Донетчины будет интересен нашим читателям и принесет духовную пользу».

В свою очередь, Владыка Митрофан накануне наступления нового года акцентировал внимание на том, как много еще работы ждет верующих впереди: «Это и строительство, и благоукрашение храмов, и просвещение людей, которые имеют желание в эти храмы прийти, и работа каждого из нас над исправлением самого себя. Бог всегда дает силы и возможности тем, кто искренне хочет потрудиться в Его деле, и сегодня хотелось бы пожелать всем нам, чтобы Господь помог и реализовать наши добрые начинания здесь, на земле, и сподобил нас Царствия Небесного».

Официальный сайт Донецкой епархии