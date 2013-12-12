Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Требник малого формата

Издательство Московской Патриархии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выпустило в свет Требник малого формата в 2-х частях, компактный и при этом по составу полностью соответствующий своему традиционному названию.

В первой части (объем – 416 с.) содержатся чинопоследования и молитвы, обнимающие жизнь человека от рождения до кончины. Во второй (объем – 320 с.) – наиболее востребованные в повседневной требной практике освящения, молитвы и молебны.

От прежних изданий Требник отличается некоторыми особенностями, призванными сделать его более удобным для священника. Обычное начало, 50-й псалом, ектении и молитва «Отче Святый…» в «Последовании святаго елеа освящения» напечатаны полностью на ряду.

В состав книги включено также «Последование святаго елеа, совершаемое поскору», утвержденное Священным Синодом 25 января 2012 года.

Панихида изложена в соответствии с уставом, изложенным в Октоихе. В месте чинопоследования, где должен петься канон об усопших, приводятся подробные указания о выборе канона (основанные на труде свт. Афанасия (Сахарова) «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви»), а также даются ссылки на страницы Требника, где положенный канон напечатан (кроме канонов Октоиха, не включенных в Требник). Однако, с учетом повсеместно встречающейся практики петь на панихиде только ирмосы, даются три комплекта ирмосов и традиционные запевы.

Заново проработано «Последование общаго молебна празднику или святому»: теперь чин максимально приближен к уставу, чтобы желающие могли совершать молебен полноценно, а не имеющие достаточного времени смогли грамотно сократить его, основываясь на уставной структуре.

Требник напечатан в две краски на тонированной офсетной бумаге традиционным церковным шрифтом. Каждая книга снабжена двумя ляссе (закладками-ленточками). Предусмотрено два варианта переплета: твердый и гибкий.

Издательство Московской Патриархии