Наместник Киево-Печерской лавры Митрополит Павел: Я вновь и вновь призываю все стороны к единству и мирному диалогу

В связи со сложной политической ситуацией в Украине и последними резонансными событиями, 11 декабря в Киеве состоялся общенациональный круглый стол, задача которого – обсуждение путей достижения компромисса в данных обстоятельствах.



Под председательством первого президента независимой Украины Леонида Кравчука и при участии экс-президента Леонида Кучмы в Национальном дворце искусств "Украина" встретились представители украинской власти, политических партий, религиозные и общественные деятели, СМИ.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, участие в заседании принял митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.



Говоря о восстановлении политической стабильности в Украине, митрополит Павел призвал все стороны конфликта к примирению, взаимопониманию и взаимоуважению: «На сегодняшний день представители политических сил, обвиняя друг друга, разделяют украинское общество. Но такого права не дано никому. Для верующих Украинской Православной Церкви государство неделимо. Приезжая на Запад и Восток, Север и Юг, мы знаем, что там живут наши собратья, с которыми у нас единая вера, единая Родина. Самое страшное – разделение, и именно это сейчас искусственно насаждается в нашем обществе по причине реализации политических амбиций отдельных людей.



Мы привыкли во всех бедах винить кого угодно, но только не себя. Если взглянуть на историю независимой Украины, то выходит, что Кравчук виноват, затем Кучма и Ющенко виноваты, теперь Янукович виноват. Пусть каждый из нас вначале испытает свою совесть, оглянется на свою жизнь, и тогда все будет по-другому.



Выход из напряженной ситуации, возникшей в результате сложившегося недопонимания между людьми и в обществе в целом, необходимо искать, руководствуясь государственными законами и Законом Христовым. В первую очередь, необходимо соблюдать Заповеди Божии, исполняя их нелицемерно, чтобы не было такого, что люди рассказывают, как любят друг друга, а потом в ход идут камни, дубинки, слезоточивый газ.



Рассуждая о результатах собравшегося сегодня круглого стола, необходимо также помнить, что, не заглянув в свое сердце, мы не услышим друг друга, и не изменим нашу жизнь. Никто не изменит нашу жизнь за нас, если мы не изменимся сами.

Я вновь и вновь призываю все стороны к единству и мирному диалогу. Не нужно разделений. Господь премудро устроил нашу жизнь таким образом, что солнце одинаково светит всем: христианам, иудеям, мусульманам. Мы должны помнить, что здесь, на земле, мы всего лишь гости, и каждый день нужно готовить себя к Вечности. Дорогие соотечественники, все мы чада Единого Бога, и никакие амбиции и политические расхождения не должны помешать нам слышать и уважать друг друга.



Хочу также напомнить, что, несмотря на государственные нестроения, в эти сложные дни продолжается Рождественский пост. Это благодатное время для каждого человека – время покаяния и исправления. Пусть Всемилостивый Господь дарует нам мудрость и чистоту сердечную, которые являются источником любви и взаимопонимания, чтобы мы достойно встретили светлый праздник Рождества Христова. Только в вере, в совершении добрых дел мы можем достичь единства, разума и согласия».



Андрей Середа, Алевтина Ильина www.lavra.ua

Фото Дениса Дудника