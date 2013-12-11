УПЦ осудила акты насилия к мирным акциям

Об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви Георгий Коваленко в ходе круглого стола «План действий для страны», организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН.

«Украинская православная церковь призывает верных и духовенство к молитвам. Мы огласили ежедневную молитву о приумножении любви и преодолении ненависти и злобы», -сказал он.

Коваленко также добавил, что церковь осуждает акты насилия и жестокости, направленные на мирные собрания. Коваленко от имени церкви обратился к власти с требованием не применять силу к митингующим и обеспечить им конституционные права. Кроме того, священник подчеркнул, что общественности, оппозиции и действующей власти нужно начать вести диалог, чтобы найти выход из ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана ”мероприятиями по благоустройству территории”, которые проводились ночью для удобства граждан.

В ночь с 29 на 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 человек были задержаны милицией, 35 избитых участников акции обратились за помощью к медикам. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Аналогичная акция прошла в Киеве и 8 декабря.

Справка УНИАН. Круглый стол «План действий для страны» был организован с целью пригласить не политиков, но представителей церкви, местных общин, выдающихся врачей, научных деятелей, писателей и спортсменов. Посетители сайта ”ТСН”, а их было порядка миллиона человек, выбрали 15 наиболее популярных людей, которые, как ожидается, примут участие в круглом столе