Сегодня день памяти священномученика Серафима (Чичагова)

Священномученик Серафим (Чичагов) принадлежал к дворянскому роду. По благословению Иоанна Кронштадтского он принял священнический сан. В 1895 году начал работать над «Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря».

После смерти жены принял монашество. В 1903 году по его ходатайству и при активном содействии императора Николая Второго был прославлен преподобный Серафим Саровский.

Впоследствии отец Серафим принял епископский сан, заняв Сухумскую кафедру. В 1921 году, уже в сане митрополита, он был сослан в Архангельскую область. Во второй раз владыка был арестован в 37-ом году.

Прикованный к постели восьмидесятидвухлетний старец был вынесен из дома на носилках и доставлен в тюрьму. Впоследствии он принял мученическую смерть.

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