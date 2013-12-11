Епископ Исидор и священники Смоленской епархии РПЦ стали донорами крови

Епископ Смоленский и Вяземский Исидор и священнослужители Смоленской епархии РПЦ второй раз в этом году приняли участие в добровольной безвозмездной сдаче донорской крови в «Смоленский центр крови». Об этом сообщается на сайте епархии.

Как и в предыдущий раз, епископ Исидор вместе с духовенством прошел регистрацию и медицинское освидетельствование, после чего сдал кровь.

Как отметил архипастырь, священство своим примером должно оказывать верующим и всем людям действенную помощь, оказавшимся в беде, совершать дела милосердия.

Епископ Исидор преподнес в дар Смоленскому центру донорской крови Казанский образ Пресвятой Богородицы, пожелав им помощи и заступничества Царицы Небесной в их благородном труде.

В знак признательности за внимание архипастыря и епархии к делам и проблемам донорства, а также за действенную личную помощь, сотрудники центра преподнесли Его Преосвященству и духовенству, сдавшему кровь, памятные сувениры и подарки.

ПРАВМИР