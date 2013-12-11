Вышла в свет книга проповедей и бесед митрополита Минского и Слуцкого Филарета
00:26, 11 декабря 2013Православие
0
«Жить в вере»
В Издательстве Белорусской православной церкви вышла в свет книга «Жить в вере. Проповеди и беседы митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета».
Издание приурочено к 35-летию служения архипастыря в Республике Беларусь.
В книге представлены выдержки из выступлений, проповедей и интервью владыки Филарета.
Назидательные мысли, размышления и добрые советы, впитавшие многолетний опыт архипастырского служения на белорусской земле, представляют собой обширный срез живой церковной жизни, поднимают многие животрепещущие проблемы современного мира и общества, наставляют и укрепляют в православной вере.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter