Вышла в свет книга проповедей и бесед митрополита Минского и Слуцкого Филарета

В Издательстве Белорусской православной церкви вышла в свет книга «Жить в вере. Проповеди и беседы митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета».

Издание приурочено к 35-летию служения архипастыря в Республике Беларусь.

В книге представлены выдержки из выступлений, проповедей и интервью владыки Филарета.

Назидательные мысли, размышления и добрые советы, впитавшие многолетний опыт архипастырского служения на белорусской земле, представляют собой обширный срез живой церковной жизни, поднимают многие животрепещущие проблемы современного мира и общества, наставляют и укрепляют в православной вере.

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