Первый в Хабаровске мужской монастырь расположится в подземелье

Первый в Хабаровском крае мужской монастырь разместится в подземелье в окрестностях краевого центра. Об этом рассказал наместник Свято-Успенского архиерейского подворья иеромонах Антоний.

«Мы долго искали место под будущий мужской монастырь, для этого я специально приехал в Хабаровск с Камчатки, — рассказал отец Антоний. — В этом месте нас очень приветливо встретила православная община, которая решила здесь основать экологическую деревню. Они убедили, что здесь есть всё для будущего монастыря: приятный климат, уединение».

Под главный монастырский храм решили задействовать заброшенные склады химической защиты. Находятся они под землёй.

«Подземные храмы или катакомбы – это опыт первого христианства, – говорит иеромонах Николай. – Склады мы сейчас переоборудуем под храм. Недавно они были обвалованы землёй. Пока мы землю убрали, но когда закончим реконструкцию, снова покроем храм грунтом».

При этом купол останется на поверхности. Через стёкла в пещеру будет проникать естественный свет.

Подземный храм ещё только строится, но здесь уже идут богослужения. Работает трапезная, где члены общины могут принять пищу и обсудить духовные дела с настоятелем.

Пока будущий монастырь имеет статус подворья. Братию составляют два монаха.

Рravoslavie.ru