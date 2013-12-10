Ватикан и Оксфордский университет опубликовали в Интернете Библию XV века

Апостольская библиотека Святого Престола и Бодлианская библиотека Оксфордского университета осуществляют проект по оцифровке наиболее ценных манускриптов и книг из своих хранилищ, среди них - два старинных издания Библии.

Инициаторы четырехлетнего проекта опубликовали в Интернете первые оцифрованные версии книг, включая две двухтомные немецкоязычные Библии Иоганна Гутенберга 1455 года. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает общественно-правовая медиакомпания WDR.

В течение ближайших лет на сайтах оксфордской и ватиканской библиотек, входящих в десятку главных хранилищ старинных изданий в мире, появятся цифровые версии и других сокровищ из их собраний - всего около 1,5 миллиона страниц. Помимо Библий Гутенберга, в их число войдут различные редкие издания, касающиеся истории христианства и иудаизма.

Общий бюджет проекта составляет примерно 2,4 млн. евро. Средства предоставил частный британский благотворительный фонд, сообщает радиостанция "Немецкая волна".

Первые издания немецкоязычной Библии были напечатаны в Майнце около 1455 года И.Гутенбергом. Из 180 экземпляров двухтомной книги (150 экземпляров были отпечатаны на бумаге и 30 - на пергаменте), до наших дней дошло лишь 49. Библиотека Оксфордского университета располагает одним экземпляром двухтомника, библиотека Ватикана - одним полным изданием на пергаменте и одним томом бумажного издания.

Два экземпляра Библии были вывезены советскими трофейными бригадами в 1945 году в Советский Союз и хранятся сегодня в Российской государственной библиотеке и библиотеке Московского университета. Обе книги происходят из Лейпцига, где не теряют надежду на их возвращение.