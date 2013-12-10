8 декабря, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира — священноархимандрита ставропигиального мужского монастыря во имя преподобного Паисия Величковского в городе Севастополе , по приглашению митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, в Кишинев была доставлена ​​икона с частью святых мощей преподобного Паисия Величковского. Икону доставил наместник монастыря преподобного Паисия архимандрит Гавриил (Анисимов).

Привоз иконы с частицей мощей преподобного старца ознаменовано в честь 25 — летия прославления в лике святых преподобного Паисия Величковского.

Образ был выставлен для поклонения верующих в кафедральном соборе Рождества Христова города Кишинева.

За Божественной литургией митрополит наградил отца Гавриила орденом святого преподобного Паисия Величковского II степени.

После службы, Высокопреосвященнейший владыка выразил слова благодарности Предстоятелю Украинской Церкви за предоставленную возможность поклониться мощам старца Паисия на земле, где много потрудился этот святой.

Святыня будет находиться в Молдове с 8 по 13 декабря.

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Преподобный Паисий Величковский родился в 1722 году в Полтаве, учился в Киеве. Трудился в монастырях на современной территории Украины, в Молдо-Валахии, на Афоне. Скончался в 1794 году в Нямецкой лавре (Молдова).

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