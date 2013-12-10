Сегодня день памяти святителя Якова

Еще совсем молодым он пришёл в один из монастырей земли Ростовской. В 1385-ом году Яков был поставлен епископом Ростова. Однажды ему пришлось защищать приговорённую к казни женщину.

Святитель, наследуя пример Христа, велел первым бросить в нее камень тому, кто считает себя безгрешным, – и отправил женщину на покаяние. Местный князь и бояре были недовольны епископским судом и изгнали праведника из Ростова.

Позже и князь, и народ раскаялись и просили прощения у святителя Якова. Епископ простил их, но назад не вернулся. На берегу озера Неро он поставил себе келью и построил небольшую церковь в честь Зачатия праведной Анны, положив начало Зачатьевскому Яковлевскому монастырю.

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