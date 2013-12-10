10 декабря - иконы Божьей Матери "Знамение"

«Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил». Вероятно, с этим мессианским пророчеством святого Исаии связан термин, получивший в иконографии название «Знамение».

На иконе такого типа изображена Пресвятая Богородица с поднятыми вверх руками. На фоне круглого щита на груди у Девы – благословляющий юный Христос. Такое изображение относится одному из самых первых иконописных образов Пресвятой Девы.

Богоматерь, пребывающая в молитве, олицетворяет Собой Заступницу мира. На Руси иконы под названием «Знамение» появились в 11-ом – 12-ом веках.