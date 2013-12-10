Издательство Московской Патриархии продолжает серию «Слово Святейшего Патриарха» книгой «Святая Земля».

Книга стала вторым выпуском серии, рассчитанной на широкий круг читателей, интересующихся служением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Со времени Крещения Руси град Иерусалим и земля Палестины, по которой ступал Христос, становятся местом паломничества и для русского народа. Русская православная церковь имеет свою многовековую славную историю в Палестине. Благодаря подвижническим усилиям священников и мирян здесь воздвигнуты монастыри, храмы, дома для паломников. После десятилетий бурных потрясений прошлого века поток русских богомольцев в Святую Землю все увеличивается. Важной вехой в летописи Русской Палестины стал визит Патриарха в Святую Землю в ноябре 2012 года.

В разделе «Историческая справка» приводятся документальные свидетельства о Горненском женском монастыре и деятельности Русской духовной миссии.

Красочно оформленная книга содержит подборку репортажных фотографий и поясняющих иллюстраций.

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