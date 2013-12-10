Издательство Московской Патриархии продолжает серию «Слово Святейшего Патриарха»
Книгой «Святая Земля»
Издательство Московской Патриархии продолжает серию «Слово Святейшего Патриарха» книгой «Святая Земля».
Книга стала вторым выпуском серии, рассчитанной на широкий круг читателей, интересующихся служением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Со времени Крещения Руси град Иерусалим и земля Палестины, по которой ступал Христос, становятся местом паломничества и для русского народа. Русская православная церковь имеет свою многовековую славную историю в Палестине. Благодаря подвижническим усилиям священников и мирян здесь воздвигнуты монастыри, храмы, дома для паломников. После десятилетий бурных потрясений прошлого века поток русских богомольцев в Святую Землю все увеличивается. Важной вехой в летописи Русской Палестины стал визит Патриарха в Святую Землю в ноябре 2012 года.
В разделе «Историческая справка» приводятся документальные свидетельства о Горненском женском монастыре и деятельности Русской духовной миссии.
Красочно оформленная книга содержит подборку репортажных фотографий и поясняющих иллюстраций.