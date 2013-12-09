Как переносить скорби?
22:09, 09 декабря 2013Православие
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Сайт Голосеевского монастыря
Старец схиигумен Никон (Воробьев). Как переносить скорби?
Что ты пишешь такие отчаянные письма? Разве там ты одна только несешь трудности? Дело не во внешних трудностях, это ты сама, я думаю, понимаешь, а в твоем душевном устроении. Куда бы ты ни ушла – от себя и от врага не скроешься. Все твое будет с тобой и будет мучить на другом месте тебя еще сильнее, чем тут.
Ты не должна забывать, что духовный закон так гласит: многими скорбями подобает внити в Царствие Божие; аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет; Царствие Божие силою берется; терпением стяжите души ваша; претерпевый до конца, той спасен будет; в мире скорбни будете, мир вас возненавидит; аще хощеши работати Господеви – уготови душу твою во искушение и так далее.
А святые отцы выражают эту мысль кратким и сильным выражением: «дай кровь и приими дух». Это общий закон для всех спасающихся… Господь, желая спасения тебе, любя тебя, посылает тебе необходимое для всех без исключения средство – скорби. А ты что? Ты не понимаешь этого, считаешь скорби излишними для себя, даже губительными. Они и губительны, но не для души твоей, а для твоей греховной падшей природы, губительны для ветхого человека, но спасительны для «нового человека». Враг знает это и возмущает тебя, дает ложные мысли, нетерпение, отчаяние, осуждение людей, порядков жизни, начальства и тому подобное. Ты должна это понять, познать опытом и воспротивиться диаволу. По Слову Божию, скорби и страдания в земной жизни христианина не только не зло, но дар Божий: вам даровася (по-гречески – «дан дар») еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати (Флп. 1: 29).
Необходимые для спасения человека скорби могут восприниматься труднее или легче в зависимости от устроения человека. Если человек примет на веру Слово Божие о необходимости и неизбежности скорбей для спасения, если он сознает свои безчисленные грехи, словом, делом, помышлением сочтет себя вполне заслуживающим не только посланных скорбей, но и гораздо больших, смирится пред Богом и людьми – то скорби станут легче, а потом породят в человеке то, что дороже всего мира со всеми его земными радостями, по слову апостола Павла Око не виде, ухо не слыша, и на сердце человека взыдоша, яко уготова Господь любящим Его.
Если же человек будет роптать на скорби и болезни, будет искать виновника этим скорбям среди людей, бесов, обстоятельств, станет всеми средствами пытаться избежать их, то враг поможет ему в этом, покажет ему мнимых виновников (начальство, порядки, соседи и прочее, и прочее), возбудит в нем вражду и ненависть к ним, желание мстить, оскорблять и прочее, а через это приведет душу такого человека в мрак, отчаяние, безнадежие, желание уйти в другое место, скрыться хоть под землю, лишь бы не видеть, не слышать мнимых врагов, а на самом деле слушая и услаждая действительного смертного врага своего – диавола, внушающего ему все это зло и желающего погубить его, иногда довести даже до самоубийства, то есть верной гибели.
Если хочешь найти мир душевный, отраду и верное спасение – смирись под крепкую руку Божию, и Он вознесет тебя, это значит: приими все случающееся с тобой, как от руки Божией, а не от человеков, ибо воистину все происходящее с нами не может прийти без воли Божией. Люди и обстоятельства – только орудия Божии, часто не понимающие того, что делают.
Господь Иисус Христос возвестил всем, что предстоящие Ему крестные муки не есть дело людей: фарисеев, книжников, Пилата, Иуды, они только орудия: чашу, еже даде Ми Отец, не имам ли питии ю.
Чашу страданий Иисусу Христу дали не люди, а Отец небесный для искупления падшего человечества.
И нам всем, хотящим спастися, даст чашу скорбей Господь, а не люди.
Если Господь страдал за нас, то как, скажи, не страдать нам за свои безчисленные грехи, которых мы к тому же еще и не видим. Надо просить у Господа: Даруй ми зрети моя прегрешения. Если получим этот дар – зрети свои грехи, почувствуем всю их тяжесть, все неприемлемость Богом человека с грехами, необходимость получить от Господа прощение их и очищение прокаженной души нашей силою Божией – тогда припадем ко Господу, восплачемся пред Ним, как жена-грешница, и будем от всей души взывать, как мытарь: Боже, милостив буди мне грешному, прости грехи мои, очисти душу мою прокаженную, не лиши меня небесного Твоего Царствия, не предай в руки врагов моих – бесов.
Смирись пред Богом, то есть, как благоразумный разбойник, скажи от всего сердца: Достойное по делам моим приемлю, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, не уподобляйся другому разбойнику, который роптал на всех, ругался, обвинял других в своих страданиях и этим только отягощал свое состояние и погиб.
Все сделал для нашего спасения Господь, хочет спасения каждому грешнику, — должны и мы потрудиться для собственного спасения, понуждать себя жить, то есть действовать, мыслить, чувствовать так, как это делал Господь Иисус Христос и как учил в Евангелии.
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