Старец схиигумен Никон (Воробьев). Как переносить скорби?

Что ты пишешь такие отчаянные письма? Разве там ты одна только несешь трудности? Дело не во внешних трудностях, это ты сама, я думаю, понимаешь, а в твоем душевном устроении. Куда бы ты ни ушла – от себя и от врага не скроешься. Все твое будет с тобой и будет мучить на другом месте тебя еще сильнее, чем тут.

Ты не должна забывать, что духовный закон так гласит: многими скорбями подобает внити в Царствие Божие; аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет; Царствие Божие силою берется; терпением стяжите души ваша; претерпевый до конца, той спасен будет; в мире скорбни будете, мир вас возненавидит; аще хощеши работати Господеви – уготови душу твою во искушение и так далее.

А святые отцы выражают эту мысль кратким и сильным выражением: «дай кровь и приими дух». Это общий закон для всех спасающихся… Господь, желая спасения тебе, любя тебя, посылает тебе необходимое для всех без исключения средство – скорби. А ты что? Ты не понимаешь этого, считаешь скорби излишними для себя, даже губительными. Они и губительны, но не для души твоей, а для твоей греховной падшей природы, губительны для ветхого человека, но спасительны для «нового человека». Враг знает это и возмущает тебя, дает ложные мысли, нетерпение, отчаяние, осуждение людей, порядков жизни, начальства и тому подобное. Ты должна это понять, познать опытом и воспротивиться диаволу. По Слову Божию, скорби и страдания в земной жизни христианина не только не зло, но дар Божий: вам даровася (по-гречески – «дан дар») еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати (Флп. 1: 29).

Необходимые для спасения человека скорби могут восприниматься труднее или легче в зависимости от устроения человека. Если человек примет на веру Слово Божие о необходимости и неизбежности скорбей для спасения, если он сознает свои безчисленные грехи, словом, делом, помышлением сочтет себя вполне заслуживающим не только посланных скорбей, но и гораздо больших, смирится пред Богом и людьми – то скорби станут легче, а потом породят в человеке то, что дороже всего мира со всеми его земными радостями, по слову апостола Павла Око не виде, ухо не слыша, и на сердце человека взыдоша, яко уготова Господь любящим Его.

Если же человек будет роптать на скорби и болезни, будет искать виновника этим скорбям среди людей, бесов, обстоятельств, станет всеми средствами пытаться избежать их, то враг поможет ему в этом, покажет ему мнимых виновников (начальство, порядки, соседи и прочее, и прочее), возбудит в нем вражду и ненависть к ним, желание мстить, оскорблять и прочее, а через это приведет душу такого человека в мрак, отчаяние, безнадежие, желание уйти в другое место, скрыться хоть под землю, лишь бы не видеть, не слышать мнимых врагов, а на самом деле слушая и услаждая действительного смертного врага своего – диавола, внушающего ему все это зло и желающего погубить его, иногда довести даже до самоубийства, то есть верной гибели.

Если хочешь найти мир душевный, отраду и верное спасение – смирись под крепкую руку Божию, и Он вознесет тебя, это значит: приими все случающееся с тобой, как от руки Божией, а не от человеков, ибо воистину все происходящее с нами не может прийти без воли Божией. Люди и обстоятельства – только орудия Божии, часто не понимающие того, что делают.

Господь Иисус Христос возвестил всем, что предстоящие Ему крестные муки не есть дело людей: фарисеев, книжников, Пилата, Иуды, они только орудия: чашу, еже даде Ми Отец, не имам ли питии ю.

Чашу страданий Иисусу Христу дали не люди, а Отец небесный для искупления падшего человечества.

И нам всем, хотящим спастися, даст чашу скорбей Господь, а не люди.

Если Господь страдал за нас, то как, скажи, не страдать нам за свои безчисленные грехи, которых мы к тому же еще и не видим. Надо просить у Господа: Даруй ми зрети моя прегрешения. Если получим этот дар – зрети свои грехи, почувствуем всю их тяжесть, все неприемлемость Богом человека с грехами, необходимость получить от Господа прощение их и очищение прокаженной души нашей силою Божией – тогда припадем ко Господу, восплачемся пред Ним, как жена-грешница, и будем от всей души взывать, как мытарь: Боже, милостив буди мне грешному, прости грехи мои, очисти душу мою прокаженную, не лиши меня небесного Твоего Царствия, не предай в руки врагов моих – бесов.

Смирись пред Богом, то есть, как благоразумный разбойник, скажи от всего сердца: Достойное по делам моим приемлю, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, не уподобляйся другому разбойнику, который роптал на всех, ругался, обвинял других в своих страданиях и этим только отягощал свое состояние и погиб.

Все сделал для нашего спасения Господь, хочет спасения каждому грешнику, — должны и мы потрудиться для собственного спасения, понуждать себя жить, то есть действовать, мыслить, чувствовать так, как это делал Господь Иисус Христос и как учил в Евангелии.