Обновлены входная арка и пономарка в Свято-Ильинской церкви

В храме завершилась реставрация входной арки, построенной в первой половине ХVIII ст. в стиле украинского барокко выдающимся украинским зодчим И. Г. Григоровичем-Барским,сообщает сайт Свято-Ильинской церкви.

Также состоялась реконструкция пономарки, которая теперь объединяет основной храм и боковой придел. В советское время понамарка была разделена на несколько комнат, а сейчас ее облик восстановлен в первоначальное состояние.

Реставрацию и реконструкцию провела Подольская государственная администрация в городе Киеве.