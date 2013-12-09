Обновлены входная арка и пономарка в Свято-Ильинской церкви
18:29, 09 декабря 2013Православие
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В стиле украинского барокко
В храме завершилась реставрация входной арки, построенной в первой половине ХVIII ст. в стиле украинского барокко выдающимся украинским зодчим И. Г. Григоровичем-Барским,сообщает сайт Свято-Ильинской церкви.
Также состоялась реконструкция пономарки, которая теперь объединяет основной храм и боковой придел. В советское время понамарка была разделена на несколько комнат, а сейчас ее облик восстановлен в первоначальное состояние.
Реставрацию и реконструкцию провела Подольская государственная администрация в городе Киеве.
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