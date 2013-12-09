Десница Георгия Победоносца - в Симферополе
17:40, 09 декабря 2013Православие
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До 10 декабря
8 декабря в Симферополь прибыли десница и список древней иконы великомученика Георгия Победоносца.
У возрождающегося кафедрального собора во имя благоверного князя Александра Невского встречу мощей возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
До 10 декабря десница великомученика Георгия Победоносца будет находиться в нижнем храме Александро-Невского кафедрального собора.
*** Десница великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон в Украину прибыла 30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.
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