Десница Георгия Победоносца - в Симферополе

8 декабря в Симферополь прибыли десница и список древней иконы великомученика Георгия Победоносца.

У возрождающегося кафедрального собора во имя благоверного князя Александра Невского встречу мощей возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

До 10 декабря десница великомученика Георгия Победоносца будет находиться в нижнем храме Александро-Невского кафедрального собора.

*** Десница великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон в Украину прибыла 30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.