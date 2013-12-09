В УПЦ прокомментировали заявление архимандрита Виктора (Бедь) сменить власть

«Архимандрит Виктор (Бедь) не является официальным спикером Церкви и выражает свою собственную политическую позицию, в основе которой, наверное, богатый политический опыт, — пояснил в интервью «Правмиру» Пресс-секретарь Предстоятеля протоиерей Георгий Коваленко. — Кстати, «Закон о свободе совести и религиозных организациях» прямо разрешает ему это делать. А Церковь призывает священнослужителей воздерживаться от участия в политической борьбе, чтобы быть пастырями всего народа, а не его части (кстати, слово «партия» от английского «part» — часть)».

Также протоиерей Георгий вспомнил о другом случае, когда несколько лет назад у Блаженнейшего Митрополита Владимира спросили о том, почему Церковь не реагирует на политическую активность одного закарпатского священнослужителя. Блаженнейший тогда ответил: «Мы ждем и надеемся, что в нем пастырское победит политическое».

Пресс-секретарь Предстоятеля заметил, что позиция Украинской Православной Церкви неизменна уже много лет —Церковь не делит своих верных по геополитическому принципу и призывает не использовать религиозную риторику и символику в политической борьбе.

«Наши верующие и среди протестующих, и среди охраняющих общественный порядок. И во власти, и в оппозиции. И именно Церковь призывает не демонизировать друг друга. И не превращать политическую борьбу в «священную войну», — сказал протоиерей Георгий и добавил, что главный призыв Церкви — это призыв к ежедневной молитве.

Кстати, в это воскресение на службе о самом главном нам напомнил Сам Господь.

«Рядовой воскресный прокимен прозвучал так, как будто специально для нас — «Господь крепость людям Своим даст, Господь благословит людей Своих миром». Как видите, мир — это Божье благословение. Но, к сожалению, не для всех, а для «своих Богу», — разъяснил отец Георгий Коваленко. — Поэтому, чем больше среди нас будет «людей Божьих», которые живут по Божьим Заповедям, тем больше шансов у миротворцев. А заповеди просты и актуальны — не сотвори себе кумира, не убий, не укради, не лги… Люби Бога и ближнего».

На вопрос о личных ощущениях насчет происходящего в Киеве отец Георгий ответил, чтовсе украинцы очень обеспокоены и хотят мирного разрешения ситуации. И напомнил: «…нужно уметь анализировать ситуацию, не позволять собой манипулировать и не забывать, что политическая жизнь — лишь часть нашей жизни».

Православие в Украине